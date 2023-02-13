«بدل سفر» مشروع تخرج لطلاب إعلام القاهرة: «بنساعد زمايلنا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مبادرات كثيرة شهدتها مصر لتمكين وتشجيع الشباب، وهو ما دفع طلاب مشروع تخرج «بدل سفر»، بقسم الصحافة في كلية الإعلام جامعة القاهرة، للتفكير عند إعداد المشروع لعمل عدة ورش ومعارض لمساعدة غيرهم من الشباب، من خلال أشكال مساعدات مختلفة، تهدف إلى إجراء مناقشة حول أفكار الشباب وتدعيم مشروعاتهم بما يخدم المجتمع، وأطلقوا على المشروع هذا الاسم لخدمة كل المشروعات الصغيرة، وتقريب مشروعات الشباب عبر المحافظات.

ورشة إعداد مشروع التخرج

بحسب الدكتورة لميس النجار، المدرس المساعد بقسم الصحافة، قدم المشروع عدة ورش ومعارض لمساعدة الشباب، وكانت أول ورشة، «إعداد مشروع التخرج»، وفق حديثها لـ«الوطن»: «في أول فكرة مختلفة فكرنا في مساعدة شباب الكلية، للمناقشة مع الطلبة حول التساؤلات التي تأتي في أفكارهم لمشروع التخرج، وهذا لكل الفرق ليست الفرقة الرابعة فقط»، وأعلنوا عن الورشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لدعوة الطلاب من الفرق المختلفة للحضور، وقدمتها أسماء طلال، المدرب المعتمد من جامعة عين شمس، وحضر عدد كبير من الطلبة وتناقشوا عن أهم المشكلات التي تواجههم.

مبادرة التربية أولًا

وبحسب شروق مراد، إحدى طالبات المشروع، نظم مشروع تخرج «بدل سفر» مبادرة «التربية أولا»، حسب العدد الأول من صوت الجامعة، وذلك لتوعية الشباب والعاملين في الجامعة بطرق مختلفة، عن طريق كتابة العبارات التحفيزية التي تحث على نشر الأخلاق الحميدة، وتم توزيعها داخل الحرم الجامعي، وفقًا للطالبة: «كنا نريد أن تعم فكرة التربية الصحيحة وكيفية إعداد جيل لمجتمع واعِ».

معرض لدعم المشروعات

كما حرص الطلاب على اتباع أسلوب دعم المشروعات الصغيرة، وذلك من خلال إقامة معرض بالمنيل، في يوم الخميس، بالتنسيق مع لجنة الشئون العامة والإعلام، وتضمن المعرض مختلف المشروعات الصغيرة، من الملابس والمفروشات والمشغولات اليدوية وملابس الأطفال والعطور، ومنتجات بلاد النوبة، ومن خلال تجارب الشباب المشاركين في المعرض بمنتجاتهم، كان يوجد منتجات من محافظات عديدة مثل أسوان، والمنيا، ومختلف المحافظات بمشروعات بدأت برأس مال قليل، بالإضافة إلى تقديم عدة نصائح لتوجيه الشباب لكيفية الاعتماد على أنفسهم وإقامة المشروعات.

مشروع تخرج قسم الصحافة

وبذلك قدم الطلاب فكرة عمل المدونة عن المشروعات الصغيرة، والعدد الأول لصوت الجامعة عن التربية، والعدد الثاني عن الريف، وجاري فكرة إعداد المجلة، وذلك برعاية الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة حنان جنيد، عميد كلية الإعلام، ودكتور شريف درويش، رئيس قسم الصحافة، ودكتورة لميس النجار، المدرس المساعد بقسم الصحافة والمشرف على مشروع التخرج.