قواعد من الإتيكيت عليك اتباعها بحرف الـ«ك» و«ل».. اعرفي آداب الكلمة واللباقة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يندرج تحت فن الإتيكيت أو معايير الذوق العام قيم كثيرة، يجب أن تراعيها كل فتاة أو سيدة، والكثير من النساء يحرصن على التعامل بشكل جيد وجذاب خلال الحياة اليومية، ويريدن دائمًا معرفة كيفية التصرف في المواقف الحياتية اليومية، كما يبتغين التفنن في التعامل مع المحيطين بهن بلياقة وذوق، وهناك إتيكيت خاص بكل شيء في يومنا، ويجب أن تكون الفتيات مُلمات به.

لذلك يقدم «هُن» كل يوم سلسلة من فنون الإتيكيت حسب حروف الأسماء من الألف إلى الياء، بحسب كتاب المرأة وفن الإتيكيت للكاتبة مهجة زايد.

إتيكيت حرف «الكاف»

كلمة

- ‏كلامك ينقل للناس شخصيتك وهناك مثل فلسفي يقول: «تكلم حتى أراك»، فليكن حديثك خاليًا من الغرور والعجرفـة والفخر ونقد الآخرين.

‏- تذكري أن الكلمة الطيبة لها فعل السحر في نفوس الناس.

- فادفعي السيئة بالحسنة، وردى بالتي هي أحسن.

- اجعلي كلمة الاعتذار إذا وقع منك خطأ سابقة لأي كلمة أخرى.

- اجعلي كلمة الشكر هي الأولى لمن أسدى إليك معروفًا.

كتمان

- ‏إذا ائتمنت على سر فكوني أهلًا لحمل الأمانة ولا تفشيه أبداً في أي ظرف من الظروف، فمن الإتيكيت أن تحافظي على الأسرار.

كتاب

- إذا استعرت كتابًا فلا تعيريه لأحد مهما كان، وحافظي عليه ورديه قبل أن يطلبه صاحبه.

إتيكيت حرف «اللام»

لا

- لا تقولي «لا» إلا عند الضرورة وفي المواقف الحاسمة، لا لمجرد الرغبة في المقارنة، أو التنافس فكوني ثابتة في قراراتك.

- مع أبنائك فلا يجب أن تتحول لا إلى نعم في كل الأوقات.

لباقة

‏ ‏- فن إدارة الحديث يحتاج للباقة، فالكلام هو وسيلة التفاهم بين البشر.

‏- كل متحدث بالطبع يحاول جذب انتباه الآخرين للاستمـاع إليه لأن التحدث فن له أصوله‫ ‏فيجب أن تكوني لبقة.

- ‏وحتى تكوني متحدثة لبقة راعى التالي:

‏- ‏ يمكنك أن تبدئي الحديث بالتحدث عن المكان الذى تتواجدين فيه.

‏- أو عن سبب تواجدك في هذا المكان، أما إذا كنتِ في حفلة فليكن المضيف وجو الحفلة العام هما محور حديثك.

- لابد أن تكوني ملمة ببعض الأفكار والمعلومات والتجارب التي تستعينين بها لتؤكدي كلامك أو تجملينه وبالطبع يجب ألا تخرجي عن النطاق الذي تتحدثون فيه حتى لا تشتتي المستمع.

- ‏ ابتسمي وأنتِ تتحدثين فالابتسامة لها مفعول السحر، ولكن بالطبع ليس في الأمور المحزنة.

‏- حاولي حفظ أسماء الموجودين أو الأصدقاء أو الزملاء، لأن نسيان اسم شخص ما قد يسبب له حرجًا أو ضيقًا.

- إذا توقف الحديث ونضب حاولي إثارة تساؤل أو إلقاء سؤال في مضمون الحديث.

- لا تقاطعي محدثك ولا تكثري من الثرثـرة بل استمعي لـه بإصغاء وانظري لوجه محدثك باهتمام واتركيه ينهي حديثه.

- لا تعارضي معارضة مباشرة في موقف اجتماعي، ما لم تكن المناقشة ودية. ‏

‫ ‏- لا تشيري في الحديث لمشاكل تؤذي مشاعر الآخرين كالخصام والطلاق وغيرها من المشكلات التي تخصك وتخص غيرك. ‏

‫ - لا تسألي سؤالًا ثم تبعدي نظرك عن وجه محدثك إذا انتهيت من إلقائه، بل عليك بالتركيز مع الإجابة.

‏ ‏- لاحظي أثناء حديثك أن لكل مقام مقالًا، فلا تسقطي الكلفـة إلا إذا توطدت الصلة واحفظي الألقـاب حسب مقتضيات السن والجنس.

لغة ‏

‏- ‏إذا كنتِ من محبات الأدب العربي، فلا تجعلي معظم حديثك باللغة الفصحى لتظهري مقدرتك ولا تكثري فى حديثك من أبيات الشعر، فإن كثيرين لا يفضلون هذا الأسلوب. ‏

‏- وإذا كنتِ تجيدين بعض اللغات الأجنبية فلا تستعرضيها دون داعِ.