لماذا استيقظ في منتصف الليل دون سبب؟.. 5 حالات تؤدي إلى مضاعفات صحية

القاهرة - سمر حسين - صحة

يسمى الاستيقاظ في منتصف الليل بدون سبب بالأرق، وهي مشكلة شائعة بين ملايين الناس حول العالم وغالبًا ما يحدث خلال فترات الضغط العصبي، لكن بالإضافة إلى الأرق هنام أسباب أخرى تسبب الاستيقاظ في منتصف الليل وتتحول قلة النوم من مشكلة مؤقتة إلى مشكلة مزمنة وقد تحتاج علاج، من تلك الأسباب والتي ذكرها موقع «مايو كلينك» البريطاني هي مشكلة توقف التنفس أثناء النوم، أو مشاكل تتعلق بالنظام الغذائي نفسه.

لماذا استيقظ في منتصف الليل دون سبب؟

ويتساءل الكثيرون لماذا استيقظ في منتصف الليل دون سبب؟، إذ تكون بين الأسباب التي تؤدي إلى الاستيقاظ في منتصف الليل هي توقف التنفس أثناء النوم، يعاني البعض من انقطاع التنفس أثناء النوم وهو من الأسباب الشائعة لكثير من الناس تسبب لهم الأرق او مقاطعة النوم، يمكن أن تتسبب الحالة في استيقاظ الشخص عدة مرات أثناء الليل، وعندما يعالج الشخص يبدأ نومه في الانتظام تدريجياً، كما يمكن للأشخاص الذين يعانون من حالات مثل مرض السكري أو فرط نشاط المثانة أو الحمل أو أولئك الذين يتناولون بعض الأدوية الاستيقاظ في منتصف الليل للتبول.

وفي حديث سابق قالت الدكتورة ياسمين علي، استشاري المخ والأعصاب، لـ«هن»، إن حصول الجسم على قسط كافٍ من النوم، يضمن انخفاض مستويات التوتر، تحسين وظائف المخ، الحفاظ على عملية التنفس.

التعرق الليلي

على عكس الأشخاص العاديين الذين ينامون في درجة حرارة منتظمة يعاني البعض من التعرق الليلي وهي حالة تحصل بسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم بسبب العوامل الداخلية وكذلك البيئية، وفي حالة العرق وارتفاع درجة حرارة الجسم يستيقظ الشخص في منتصف الليل بدون سبب.

النظام الغذائي

يدخل تناول وجبات دسمة قبل النوم مباشرة ضمن الأسباب التي تؤدي إلى الاستيقاظ في منتصف الليل بدون سبب، كما يمكن أن يعيق عملية الهضم وتحدث مضاعفات صحية مثل عسر الهضم والانتفاخ.

الضوء الأزرق الزائد

من الأسباب التي تؤدي إلى الاستيقاظ في منتصف الليل دون سبب، هي الأضواء الزرقاء التي تصدرها الهواتف الذكية، والذي يؤثر سلبًا على دورة النوم واليقظة في الجسم، لذلك ينصح بالابتعاد عن التكنولوجيا بفترة قليلة قبلة النوم.

مضاعفات قلة النوم

تعتبر مشكلة الاستيقاظ في منتصف الليل والأرق من المشاكل التي تسبب مضاعفات صحية مختلفة، إذ ان الشخص يعاني بعدها من ارتفاع ضغط الدم واضطراب في الوزن، كما قد يعاني من مرض السكري، وصولا إلى النوبات القلبية والسكتة الدماغية، كما يعاني من التقلبات المزاجية الحادة، في مقدمتها الاكتئاب.