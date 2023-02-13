نصائح لعلاج الأكزيما من دون اللجوء إلى مراهم الكورتيزون.. «ابتعدي عن استخدام العطور»

القاهرة - سمر حسين - صحة

مخاوف كثيرة من قبل الفتيات نتيجة لظهور التهابات وعلامات على الجسم في أماكن متفرقة، تؤثر بالسلب على جمالهن وأناقتهن وتتسبب في احمرار الجلد والحكة طوال الوقت، خاصة خلال فصل الشتاء الذي يكثر فيه انتشار الأمراض والفيروسات، والتي ربما قد يتطور الامر لمشاكل في الصحة والتي تنتشر في الجسم بأكمله، خاصة الأطفال الذين يعانون من ضعف في المناعة والحساسية.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، نصائح لعلاج الأكزيما في المنزل دون اللجوء إلى استخدام مراهم الكورتيزون، التي ربما تُعرض حياة الذين يستخدمونها للخطر والوفاة.

نصائح لعلاج الأكزيما من دون اللجوء إلى مراهم الكورتيزون

حددت الدكتورة إيمان سند، استشاري الأمراض الجلدية، نصائح لعلاج الأكزيما من دون اللجوء إلى مراهم الكورتيزون، لـ«هُن»، قائلة: «الأكزيما مرض جلدي ناتج عن التهاب الجلد الذي يؤدي للإصابة بالتهاب الجلد، وحساسية الجلد المرتفعة، يمكن التغلب عليها من خلال استخدام الترطيبات الخاصة بالبشرة والكريمات التي توجد على الجلد أكثر من مرة، والتي تستمر لمدة 3 دقائق، مع ضرورة تجنب الاستحمام بالماء الساخن واستخدام الفاتر بدلا منه، كما يمكن الابتعاد عن المنتجات الخالية من الكحول والعطور التي تساعد على التهاب الجلد».

نصائح لعلاج الأكزيما.. ارتداء ملابس واسعة

وأشارت استشاري الجلدية، أيضا خلال شرح علاج الأكزيما، بأنه يجب تجنب ارتداء الملابس التي تضر وتؤذي البشرة، خاصة التي تحتوي على رسومات وزخارف بارزة، مع الابتعاد عن ارتداء الملابس الضيقة التي تؤذي الجلد وتسبب الاحتكاك، واستبدالها بالملابس الفضفاضة الواسعة: «يجب الاعتماد على الملابس القطنية، كما يمكن استخدام جل الصبار وزيت جوز الهند الذي يعمل على تحفيز البشرة ويهدأ من الالتهابات، مع تجنب استخدام حمامات السباحة التي تحتوي على نسبة كلور عالية».