أفكار هدايا عيد الحب 2023 للرجال غير مكلفة وعلى قد الإيد.. اعرفيها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تبحث الكثيرات عن أفكار هدايا عيد الحب 2023 للرجال غير مكلفة، ذلك حتى تهادي بها الزوج أو الخطيب مع اقتراب يوم عيد الحب العالمي، وعلى عكس الفتيات يهتم الرجل بكل ما هو عملي أكثر من الإكسسوارات أو الورد الذي تحبه الفتيات، لذلك يمكن شراء هدايا الرجل من واقع الأشياء التي يفكر في شرائها أو التي تنقصه، كما يمكن أن تهاديه بقطع إكسسوارات مميزة منها ساعة رولكس أو سماعة بلوتوث، كما يمكن أن تشتري له منظف السيارة الإسمايل لتنظيف الأجزاء الصغيرة في السيارة، وفقاً لموقع «dollarsprout»البريطاني.

أفكار هدايا عيد الحب 2023 للرجال غير مكلفة

بالنسبة أفكار هدايا عيد الحب 2023 للرجال غير مكلفة، هناك مجموعة من الإكسسوارات الرجالية الغير مكلفة يمكنك تقديمها لزوجك او خطيبك في يوم عيد الحب العالمي، وتتكون من الآتي:

ساعة نحاسية أو جلدية حسب النوع الذي يفضله.

ربطة عنق أنيقة براند باللون الذي يفضله زوجك أو خطيبك.

نوع برفان يفضله سواء كان ماركة عالمية أو محلية.

من الهدايا التي يمكنك أن تقديمها له أيضا في عيد الحب، قلم يحمل اسمه أو اسم مهنته، سماعة بلوتوث، حقيبة عمل أو حقيبة لجهاز اللاب توب الشخصي، سيجارة إلكترونية إذا كان من المدخنين، اسواره نحاسية أو جلدية تحمل تاريخ زواجكم أو موعد الخطوبة، بالإضافة إلى طقم أزرار للأكمام يحمل اسمه، وميدالية لمفتاح السيارة أو المنزل.

هناك أيضا هدايا بسيطة منها الوسادة إلكترونية، أو جهاز بلاي ستيشن يمكنك أن تضعيه من المنزل وتتشاركا اللعب عليه ليلة عيد الحب، كما يمكنك أن تعزميه في المطعم المفضل لديه.

هدايا أخرى للرجال في عيد الحب

بعد معرفة أفكار هدايا عيد الحب 2023 للرجال غير مكلفة، هناك مجموعة من الهدايا الأخرى بتكلفة متوسطة منها شراء ملابس رياضية له للماركة التي يحبها، أو شراء قميص النادي الذي يشجعه، كما يمكنك أن تشركي له في جيم لممارسة الرياضة وتشجعيه عليها، تسمحي له بالذهاب إلى القهوة مع أصدقائه وتعدي له سهرة احتفال رومانسية في المنزل مع طهي الأكلات التي يحبها، لا يهتم معظم الرجال بالتفاصيل الدقيقة بقدر ما يحبون أن تتركي له الحرية في فعل ما يحب بدون كثرة الأسئلة المتكررة.

يمكنكما أيضاً مشاهدة فيلم رومانسي سويا في السينما، أو تهديه حزام جلدي، أو سماعة رأس، أو شاحن إلكتروني سواء للسيارة أو الهاتف، حافظ العملات المعدنية، ملابس شتوية تتناسب مع الطقس، ماكينة حلاقة كهربائية، مج حراري، وأخيرا إذا كان من محبي القراءة يمكنك أن تهديه كتب وروايات، مع مراعاة نوع الكتب الذي يفضلها، نوت بوك شخصي، مج يحمل صورته أو صورتكم معا.