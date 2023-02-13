هاني الناظر يقدم بدائل طبيعية لمشاكل البشرة والشعر.. مكونات سهلة وعلى قد الإيد

القاهرة - سمر حسين - صحة

تهوى كل الفتيات وضع مستحضرات التجميل المختلفة للبشرة والشعر والجلد، ولكن قد تعاني معظمهن من الأضرار الجانبية بسبب أن بعض المواد تكون مصنعة كيميائيًا، وغير مفيدة للجسم، لذلك يقدم «هُن» طرق مفيدة ومجربة لمستحضرات تجميل طبيعية، بحسب هاني الناظر، استشاري الجلدية والرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

مستحضرات تجميل طبيعية لصحة البشرة

لتقليل الدهون وإزالة الحبوب تحضير محلول ملحي:

المكونات

- مقدار من ملح الطعام.

- تسعة أضعافه مقادير من الماء.

طريقة الاستخدام

- غسل الوجه صباحًا ومساءً يوميًا.

بديل مزيلات العرق

المكونات

- شبة.

- بودرة الثلج.

طريقة الاستخدام

- كسري الشبة إلى قطع صغيرة الحجم.

- اطحني المكونات لتصبح على شكل مسحوق أو بودرة.

- اخلطي عشر ملاعق من الشبة مع المقدار المحدد من بودرة التلج.

- احتفظي بالخلطة السابقة في وعاء خاص واستخدميها مباشرة بعد الاستحمام أو عند الحاجة، لعلاج مشاكل البشرة.

لعلاج القشرة

المكونات

- معلقتين من الخل.

- كوب من الماء.

طريقة الاستخدام

- ضعي على فروة رأسك معلقتين من الخل.

- ضعي كوب من الماء وادهني فروة الرأس.

- اتركي المحلول خمس دقائق ثم اشطفيه يومًا بعد يوم.

لجفاف الجلد وتقشره

- ضعي الفازلين يوميًا.

لاسمرار الوجه والبقع الداكنة

المكونات

- الليمون.

- الماء.

طريقة الاستخدام

- ضعي عصير الليمون المخفف بالماء للوجه.

- اتركي المحلول خمس دقائق واشطفي بالماء.

للمحافظة علي نضارة البشرة وحيويتها

- ضعي زيت اللوز الحلو يوميًا.

لسقوط خصلات الشعر

المكونات

- زيت الزيتون.

- زيت اللوز الحلو.

- زيت السمسم.

- زيت الفول السوداني.

طريقة الاستخدام

- حضري تركيبة من كميات متساوية من الزيوت.

- ادهني الشعر بالخليط يوم بعد يوم مساءً.

للشعر المقصف

- ضعي زيت اللوز الحلو يوميًا.