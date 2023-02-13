طريقة عمل السينابون بدون بيض.. «مكونات سهلة وبسيطة مش هتكلفك كتير»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر السينابون أو لفائف القرفة، من أشهر الحلويات التي يتناولها الملايين حول العالم بفضل طعمها المميز، أما بالنسبة لطريقة عمل السينابون بدون بيض يتم تحضيرها بمكوّن أساسي وهو القرفة، كما يعود اصل السينابون رول إلى سويسرا إلا أنها انتشرت في أمريكا ثم انطلقت بعد ذلك في كافّة أنحاء العالم.

وهناك طريقتين مختلفتين لإعداد عجينة السينابون، الأولى بدون استخدام البيض، والطريقة الثانية بدون استخدام البيض والحليب، وفقاً للشيف فاطمة أبو حاتي، حيث أن مكوناتها بسيطة وسهلة وبسيطة : «مش هتكلفك كتير».

طريقة عمل السينابون بدون بيض.. المكونات

3 أكواب ونصف دقيق أبيض

كوب حليب

5 ملاعق كبيرة زبدة

¼ كوب زبادي

2 ملعقة صغيرة خميرة

1 ملعقة صغيرة ملح

90 جرام سكر

¼ ملعقة صغيرة بكينج باودر

3 ملعقة كبيرة زيت

للحشو

5 ملعقة كبيرة زبدة مذابة

2 ملعقة كبيرة قرفة مطحونة

½ كوب سكر

للصوص

¼ كوب حليب

1 كوب سكر بودرة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة تحضير عجينة السينابون بدون بيض

أولا لعمل السينابون بدون بيض احضري وعاء كبير، ثم اخلطي الدقيق، الخميرة، الملح، السكر، البيكنج باودر، الزبدة، الزبادي، الحليب، واخلطيهم جيّدًا حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

قومي بتغليف العجين بورق نيلون واتركيه على جنب ليرتاح لمدّة ساعة على الأقل، وبعد أن ترتاح العجين، ضعيها على سطح مستوي عليه قليل من الدقيق، وقومي بفردها باستخدام النشّابة حتى تحصلين على عجينة سمكها متوسّط.

في الخطوة التالية ضعي الزبدة المذابة، ثم خليط القرفة المطحونة والسكر على العجينة ولفيها على شكل رول، ثم قطعي العجينة الملفوفة إلى قطع متساوية الحجم.

ضعي قطع السينابون في صينية مدهونة بقليل من الزيت وقومي بتغطيتها بقطعة من القماش لمدّة ساعة تقريبًا.

سخّني الفرن على درجة حرارة 180، ثم أدخلي الصينية لمدّة نصف ساعة حتى يتحوّل وجه قطع السينابون إلى اللون الذهبي، بعد ذلك احضري وعاء صغير، واخلطي فيه الحليب، سكر بودرة، الفانيليا.

أخرجي صينية السينابون من الفرن واسكبي عليها من صوص الحليب والفانيليا، وقومي بوضعها في طبق التقديم.