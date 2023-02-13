عمل بطولي لممرضة وقت زلزال تركيا.. أنقذت الرضع في الحضانات (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

المئات من المشاهد المؤثرة من زلزال تركيا وسوريا المدمر، ما تزال تثير تعاطف واهتمام ملايين الأنظار حول العالم، ومؤخرًا، تم تداول مقطع فيديو سجلته إحدى كاميرات المراقبة داخل حضانات مستشفى بتركيا، أثناء لحظة وقوع الزلزال، ومحاولة ممرضة إنقاذ الرضع من الموت.

محاولة الممرضة لإنقاذ الرضع

ونشر موقع «العربية»، مقطع فيديو كان تم تداوله بنطاق واسع عبر منصة كتابة التدوينات القصيرة «تويتر»، والذي وثق لحظة تسجيل كاميرا مراقبة، لممرضة داخل إحدى الحضانات بمستشفى في تركيا، ومحاولاتها حماية أرواح الصغار لحظة وقوع الزلزال المدمر.

وظهرت الممرضة داخل مستشفى غازي عنتاب، وهي تركض بين الممرات داخل الحضّانة لإنقاذ الرضع وحمايتهن من أي أضرار، وهو ما وصفه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالعمل البطولي، قائلة: «أنا أعرف هؤلاء الأطفال المرضى جيدًا إذ أنني كنت دائمًا أتحقق من حالاتهم باستمرار وأتابعها، كما أنهم أثناء تواجدهم في المستشفى هنا هم مؤتمنون على الله أولا، ثم علينا».

dir="ltr">Belediyemize bağlı İnayet Topçuoğlu Hastanemizin yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki bebekleri deprem anında bebekleri korumak için hemşirelerimizden Devlet Nizam ve Gazel Çalışkan’ın gayretini anlatacak kelime bulamadık. #Deprem #Gaziantep pic.twitter.com/ZCzf0EWbHs— Gaziantep Büyükşehir (@GaziantepBeld)

Belediyemize bağlı İnayet Topçuoğlu Hastanemizin yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki bebekleri deprem anında bebekleri korumak için hemşirelerimizden Devlet Nizam ve Gazel Çalışkan’ın gayretini anlatacak kelime bulamadık. #Deprem #Gaziantep pic.twitter.com/ZCzf0EWbHs — Gaziantep Büyükşehir (@GaziantepBeld) February 11, 2023

عمل بطولي لإنقاذ الرضع

وبدلًا من الهروب والتفكير في النجاة بذاتها، ظهرت الممرضة التي تدعى «شيما»، وهي تستعين بزميلة لها لمحاولة حماية الصغار، إذ حاولت احتضان أحد الصناديق الزجاجية وقت هزة الزلزال، لحماية الرضيع الذي كان يقبع داخله.

جدير بالذكر، أن زلزال تركيا المدمر، وقع في الساعات الأولى من صباح الإثنين الماضي، وتسبب في تدمير العشرات من المدن في الجنوب التركي والشمال السوري، وبلغت قوته 7.4 على مقياس ريختر، وهو ما أدى إلى وقوع آلاف الإصابات والضحايا.