طريقة عمل القرنبيط بالصلصة.. حضري «دفاية الشتاء» لولادك بوصفات سهلة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث الأمهات وربات المنازل، عن طرق مختلفة غير تقليدية لعمل القرنبيط، الذي يعتبر واحد من أهم الاكلات والأطعمة الأساسية في فصل الشتاء، والتي تتمزي بمذاقها الطيب والشهي، كما أنه يعتبر دفاية الشتاء، ويفضل البعض تناول القرنبيط بالصلصة، كنوع من التغيير والاستفادة من فوائده الكبيرة على الصحة.

طريقة عمل القرنبيط بالصلصة

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية طريقة عمل القرنبيط بالصلصة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي التي تعتبر واحدة من أكثر الشيفات اللاتي يتمتعن بشعبية كبيرة، وتقدم وصفات سهلة واقتصادية على قد الإيد تتناسب مع جميع الطبقات وتناسب جميع ربات المنازل، والتي تتميز بالبساطة في الأسلوب وعرض المعلومة للجمهور، وكما لديها شعبية كبيرة عند الرجال أيضا.

مقادير عمل القرنبيط بالصلصة

ثمرة قرنبيط

2 حبة جزر

بصلة كبيرة

كزبرة خضراء طازجة

ملعقة كبيرة سمن

ملح

2 فص ثوم مفروم

3 أكواب عصير طماطم

كوب من الماء

مرقة

ملعقة فلفل أسود

طريقة تحضير القرنبيط بالصلصة

الخطوة الأولى هي تقطيع المكونات من البصل والجزر إلى قطع صغيرة.

- وفي وعاء عميق، على نار متوسطة، يتم وضع ملعقة كبيرة من السمن، ثم إضافة البصل، مع التقليب قليلا حتى يبدأ لون البصل في التغير.

- الخطوة التالية هي إضافة الثوم المفروم ورشة ملح، ثم التقليب المستمر، حتى تمام اغليان.

- يتم إضافة 3 أكواب من عصير الطماطم إلى البصل، مع التقليب، وتترك قليلا حتى تغلي.

- بعد الانتهاء من تسبيك عصير الطماطم، يتم إضافة القرنبيط والجزر إلى الخليط وتركها حتى ينضج قليلا.

- الخطوة الأخيرة هي إضافة كوب من الماء أو الشوربة، وتركها حتى يغلي قليلا، ثم إضافة الثوم المفروم مرة أخرى، وترك القرنبيط حتى تمام النضج.

- يمكن تناول القرنبيط مع الأرز أو العيش حسب الرغبة.