9 حيل مجربة إلى ربات البيوت لتقليل الميزانية قبل شهر رمضان.. «ابحثي عن بدائل»

القاهرة - سمر حسين - ماما

البحث عن التوفير وضبط ميزانية المنزل أول ما يشغل الأسر وخاصةً ربات المنزل، التي عادة ما تتحكّم في النفقات وأمور البيت، وقد يكون أمرا صعبا لا تجيده بعض السيدات، ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي تستهلك فيه العائلات كميات كبيرة من السلع، يقدم «هُن» طرق التوفير في الميزانية لتغيير نمط التفكير والاستهلاك قبل الشهر الكريم.

توفير الميزانية لترشيد الاستهلاك

وقدمت سامية عبد المطلب، خبيرة الاقتصاد المنزلي والتغذية العلاجية، لـ«هُن»، مجموعة من النصائح لترشيد الاستهلاك وتحقيق مستقبل أفضل لأولادنا، بالإضافة إلى ضرورة الإدخار وعدم الإهدار، وأهم بند يجب أن نتطلع إيه هو إن حيل ترشيد الاستهلاك أو التوفير في الميزانية ليس للحرمان بل لتأمين مستقبلا جيدا، وبناء منزل متوفر فيه كل الأشياء.

حيل للتوفير في المنزل

- شراء كل صنف من مكانه المخصص، بمعنى شراء اللحمة يكون من منفذ بيع الجزارة، وشراء الخضراوات من الأسواق العادية وليس الأماكن المجمعة لهذه الأشياء، فالأسواق في أماكن الخدمات مجمعة كل السلع، مما يسنح الفرصة لأسعار أقل، وجودة أفضل لأنك تختاري ذلك بنفسك.

- إذا وُجدت سلعة غالية يجب البحث عن البديل، فمثلًا الصلصة إذا كانت غالية فيمكن تغيير نوعها أو شراء الطماطم العادية من الأسواق.

- شراء مستلزمات المنزل من المجمعات الاستهلاكية والأماكن المخفضة والعروض.

- تحديد كمية الطعام على عدد الأفراد في الأسرة الواحدة.

- الاستغناء عن بعض الرفاهيات التي لن تؤثر في الحياة بشكل عام.

- إحلال للسلع الغالية بأخرى نفسها ولكن بثمن أرخص لمحاولة عدم الاستغناء عن أي بند من البنود.

- إعداد ما تبقى من الطعام بأصناف مختلفة، بمعنى إذا تبقى من الطعام أرز وبطاطس وضعهم معًا وعمل صينية بطاطس مرة أخرى.

- تعليم الأولاد فكرة الإدخار، لأن ذلك يجعل الأسرة قادرة على شراء أشياء عديدة ومختلفة، فذلك يساعد على توفير الميزانية.

- تنمية فكرة الاستثمار بداخل الطفل منذ الصغر.