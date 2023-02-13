4 معلومات عن شوكولاتة «إليونكا» قبل طرحها في مصر.. ماذا قالت عنها السفارة الروسية؟

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تشتهر عدد من دول العالم بتصنيعها أجود أنواع الشوكولاتة، التي تلقى إقبالًا كبيرًا في مختلف الأنحاء، ومن بينها الشكولاتة الروسية، المقرر طرحها في مصر، بحسب ما أعلنت السفارة الروسية في مصر، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»؟، مؤكدة استهداف الشركة الروسية المصنعة للشيكولاتة الروسية الشهيرة «اليونكا» طرحها في مصر.

شهرة شيكولاتة «اليونكا»

وتعد شيكولاتة «اليونكا» الروسية، من أشهر أنواع الشوكولاتة في روسيا وخارجها، ويعود سبب شهرتها إلى الشعار الرسمي لها، والمتمثل في صورة فتاة صغيرة ذات أعين ملونة، مرتدية وشاحًا أعلى رأسها.

ووفق ما كشفت سفارة روسيا في مصر، أنه تم مؤخرًا، طرح الشوكولاتة الروسية، في عدد من الدول العربية، ويتم الاستعداد لطرحها داخل مصر أيضًا.

معلومات عن شيكولاتة «اليونكا»

وتعد شيكولاتة «اليونكا»، من أكثر الحلوى شيوعًا في روسيا وارتباطا بالأجيال السابقة، خاصة حقبتي الثمانينيات والتسعينيات، وخلال السطور التالية، نستعرض أبرز المعلومات عنها، وفق ما قدم موقع soviet، التابع للاتحاد السوفيتي.

- تمت صناعتها للمرة الأولى عام 1965، أي أن عمرها يعود لـ58 عامًا.

- تعد السمة المميزة لـ شيكولاتة «اليونكا» هي الكريمة المضافة بها إلى جانب الحليب، وذلك لتمتعها بمذاق شهي ومختلف.

- كانت شوكولاتة «اليونكا» واحدة من أبرز رموز التعبير عن الطفولة الروسية لأجيال طويلة.

- تمت صناعتها لمرات لا حصر لها بمصانع الحلوى الروسية.

من الطفلة صاحبة االصورة على غلاف «اليونكا»

وتعود صورة الطفلة الموجودة على غلاف الشيبكولاتة إلى عام 1960، عندما صور المصور الصحفي الروسي، ألكسندر جيريناس، طفلة رضيعة تدعى «لينا»، بالغة من العمر 8 أشهر، ترتدي وشاحا من الحرير على رأسها، وسرعان ما تحولت الصورة إلى شهرة واسعة، بعدما نالت إعجاب الكثيرين ومن ثم نشرها في عدد من المجلات، وأصبحت غلافًا دعائيًا للعديد من الحملات الإعلانية المختلفة.

وعند إنتاج الشوكولاتة للمرة الأولى، لم يكن هناك غلافًا دعائيًا معروفًا ثابتًا لها، حتى أعلنت إدارة المصنع من خلال صحيفة «إيفيننج موسكو» عن طرحها مسابقة لأفضل الصور، لاختيار الأنسب بينها، حتى وقع الاختيار على صورة الكسندر جيريناس.