أبرز 10 نصائح من طاهرة لهيطة قبل وفاتها الصادمة.. تحمي جلدك من الأمراض

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

حزن شديد شهدته العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد وفاة الدكتور طاهرة لهيطة، استشاري أمراض الجلدية والتمريض، التي كانت واحدة من أشهر المتخصصين في هذا المجال الطبي، واعتاد جمهورها من النساء على متابعتها دائمًا في العديد من اللقاءات التلفزيونية، وكذلك حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، للإنصات إلى نصائحها حول العناية بالبشرة والشعر.

حزن بعد وفاة طاهرة لهيطة

وبمجرد الإعلان عن نبأ وفاة الدكتورة طاهرة لهيطة، سرعان ما تحولت العديد من صفحات أقاربها ومحبيها وكذلك عدد من الإعلاميين إلى دفتر عزاء، إذ أعلن أقارب أستاذة الجلدية الراحلة، أنها رحلت بعد فترة زمنية قصيرة، إثر تعرضها لوعكة صحية.

وأعلن الرواد وأقارب الراحلة وفاة الدكتورة طاهرة لهيطة، صباح أمس، وتحولت صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لدفتر تعازي ينعون فيها الراحلة، التي رحلت بعد فترة قصيرة من مرورها بوعكة صحية.

نصائح طاهرة لهيطة للفتيات للعناية بالبشرة والشعر

وقدمت الدكتورة طاهرة لهيطة، قبل وفاتها، العديد من النصائح المختلفة للفتيات والسيدات، للعناية بالبشرة والشعر، وهو ما كان تتفاعل معه النساء من متابعيها بصورة كبيرة، وبشكل يومي.

وخلال السطور الآتية، نستعرض أبرز نصائح قدمتها الطبيبة الراحلة للعناية بالبشرة والشعر، وفق تصريحات إعلامية لها عبر شاشتي «سي بي سي سفرة» و«ON E».

1- لترطيب الشعر، يجب استخدام منتجات تحتوي على مادة الأرجنين، إلى جانب المرطبات التي تحتوي على مضادات الأكسدة.

2- الابتعاد عن استخدام كل من البروتين، والكيرياتين، والصبغات عند محاولات تجميل الشعر وتنعيمه.

3- يجب الاهتمام دائمًا بالمنطقة المحيطة للعين،«أكتر حاجة بتدي احساس للي قدامك إنك جميلة وصحتك كويسة».

4- يجب على الفتيات التي تتبع نظام الدايت، تناول فيتامين سي بشكل دائم، مع تناول المواد الغذائية التي تحتوي على كولاجين.

5- للسيدات اللاتي تخطين عُمر الـ30 عامًا، يجب تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامينات، الماغنسيوم، والحديد، والزنك.

6- تناول الفول والعدس لتحسين صحة الشعر والجلد.

7- لتحسين صحة الشعر، يجب تناول كل من البيض، السبانخ، الجرجير، العسل الأسود، الكبدة.

8- تجنب غسل الشعر لأكثر من 3 مرات أسبوعيًا.

9- تمشيط الشعر بشكل خفيف.

10- لتغذية الشعر، يفضل ماسك البيض مع زيت الخروع وزيت الزيتون.