12 مصرية على قائمة فوربس لأقوى سيدات الشرق الأوسط في 2023.. «تعرف عليهنّ»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مجموعة من السيدات المصريات وضعن بصماتهن في الكثير من المجالات، وترأسن الكثير من الأعمال الهامة في الدولة، منهن من تعدت خبرتها 25 عاما في عملها، مثل المهندسة هدى منصور مؤسس شركة رامسكو للعمارة، وداليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، و10 نساء أخريات اختارتهم مجلة فوربس العالمية ضمن قائمة أقوى 100 سيدة في الشرق الأوسط.

وتضم قائمة أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط هذا العام، 104 سيدات من 27 جنسية، يعملن في27 قطاعا مختلفا، لكن يسيطر عليهم قطاع البنوك والخدمات المالية على القائمة بـ23 مشاركة، يليه قطاع الشركات المتنوعة بـ11 مشاركة، ثم قطاع الاستثمار بـ8 مشاركات، وتصدرت الإمارات القائمة بأكبر عدد من المشاركات بـ15 سيدة أعمال، تليها مصر في المركز الثاني بـ12 سيدة، وفقا للموقع الرسمي لمجلة «فوربس».

داليا الباز

اختارت قائمة فوربس سيدة الأعمال المصرية داليا الباز، التي تشغل نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ضمن أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط لعام 2023، وهي أول سيدة تتولى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة للبنك، وجاء ترتيبها في المركز الـ13.

باكينام كفافي

جاءت باكينام كفافي العضو المنتدب التنفيذى لشركة طاقة عربية، ضمن أقوى 100 سيدة في الشرق الأوسط على قائمة فوربس، واحتلت المركز 21، وتعمل «باكينام» في قطاع الغاز والطاقة في مصر منذ 2006، حتى وصلت إلى منصب الرئيس التنفيذي، وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA).

راوية منصور

أما المركز الـ27 في قائمة فوربس كان من نصيب راوية منصور، مؤسس شركة رامسكو للعمارة والتصميم الداخلي، والتي أسست شركة رامسكو للتجارة والتوزيع في عام 2007، كما أسست شركة «OASIS» في موناكو عام 2012، كما دخلت رامسكو في شراكة مع المجلس القومي للمرأة لتمكينها في أفريقيا، من خلال مشروع الزراعة العضوية، ومبادرة رواد الأعمال من أجل قرى بيئية خالية من النفايات، كما شغلت منصب عضو لجنة العلاقات الخارجية في المجلس القومي للمرأة في مصر، وعضو في مؤسسة مبادرة كلينتون العالمية.

ريم أسعد

جاءت ريم أسعد في المركز الـ39 لقائمة فوربس، وتشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة Cisco بالشرق الأوسط وأفريقيا، وتولت أسعد منصبها الحالي في فبراير 2020، كما تم تعيينها من قبل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، عضوا لمجلس إدارة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر.

هند الشربيني

أما هند الشربيني جاءت في المركز 42 لقائمة «فوربس»، وهي الرئيس التنفيذي لشركة ومجموعة التشخيص المتكاملة القابضة «IDH» العاملة في المجال الصحي منذ عام 2012.

فريدة وياسمين خميس

جاءت فريدة وياسمين خميس رئيستا مجموعة النساجون الشرقيون للسجاد في المركز الـ43 في قائمة السيدات الأكثر تأثيرا في الشرق الأوسط، وعائلة خميس تمتلك مجموعة النساجون الشرقيون أحد كبرى مصانع السجاد في العالم حيث تنتج ما يصل إلى 114 مليون متر مربع من السجاد سنويًا.

منى ذو الفقار

جاءت الشريك المؤسس لشركة المحاماة «ذو الفقار وشركاه» ورئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي في المجموعة المالية هيرمس القابضة، منى ذو الفقار في قائمة الـ100 امرأة الأقوى في الشرق الأوسط حيث احتلت المركز 48 في القائمة.

هدى منصور

جاءت سيدة الأعمال المصرية هدى منصور في المركز الـ53 في قائمة فوربس الشرق الأوسط، وهي تشغل منصب نائب الرئيس الأول والمدير العام للتحول الرقمي الذكي بجنوب أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لشركة SAP العاملة في مجال التكنولوجيا.

تمتلك هدى منصور خبرة 25 عاما في مجال التكنولوجيا، وهي أول سيدة من الشرق الأوسط يتم تعيينها في منصب المدير العام لشركة ساب (SAP) في جنوب أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، في 75 دولة.

إلهام محفوظ

أما في المركز56 ضمن قائمة سيدات الأعمال، كانت المصرية إلهام محفوظ الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الكويتي التجاري، ولدى محفوظ خبرة 37 عامًا في القطاع المصرفي، وتولت منصبها الحالي في عام 2014.

أمنية قلج

صنفت قائمة فوربس أمنية قلج في المركز 84 ضمن أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط، وتشغل نائب الرئيس التنفيذي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة للاستثمارات؛ والنعيم للاستثمارات المالية.

عبير لهيطة

جاءت عبير لهيطة في المركز الـ87 ضمن قائمة فوربس، وتتولى منصب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة، وهي شركة خدمات لوجستية.

عبير حلمي صلاح

أما عبير حلمي صلاح فكانت في المركز الـ99 ضمن أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط لقائمة فوربس، وهي العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة شركة مصر للتأمين التكافلي-حياة.