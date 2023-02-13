الامارات | ماذا حلّ بطفل الشهرين الذي انتشل ضاحكاً من تحت الأنقاض ؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت تفاصيل جديدة عن الطفل الرضيع الذي انتشل حيا من تحت الركام بعد 5 أيام من حدوث الزلزال دون أي خدش في وجهه، فيما خطف قلوب الملايين حول العالم بضحكته البريئة.

فقد تم نقل الرضيع ابن الشهرين، إلى مستشفى التدريب والأبحاث، بمدينة أضنة، بواسطة مروحية الإسعاف، ليخطف أيضا قلوب الأطباء والممرضات.

وقالت نائبة رئيس الأطباء في مستشفى التدريب والأبحاث نورسا كسكين، وهي اختصاصية بطب الأطفال، أنه لم يتم التوصل إلى والدة الطفل ووالده بعد.

وأضافت حسب "العربية. نت": "بقي الصغير تحت الأنقاض لمدة 5 أيام. ثم نقل إلى المستشفى بواسطة الإسعاف الجوي، لكن حالته العامة جيدة، فهو بخير".

وأشارت إلى أن علاج الرضيع ومراقبته مستمرة حتى تستقر حالته بشكل تام.

وأكدت أن طاقم المستشفى يعمل جاهدا لتحديد هوية أهله، بالتعاون مع النيابة العامة وقوات الشرطة ووزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية.

وختمت قائلة: "سيبقى هذا الطفل معنا حتى الانتهاء من البحث، وإلى حينه نحن أمه وأبوه".