بريطانية خسرت 100 كيلو من وزنها بعد التخلي عن هذه الوجبة.. اعرفي السر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تغير تام وجذري شهدته حياة سيدة بريطانية، بعدما تمكنت بإرادتها القوية في تحدي ذاتها، والتغلب على ما تعانيه من سمنة مفرطة، ونجحت في فقدان أكثر من 100 كيلوجرام من وزنها، ما سبب لها شعورًا بالفخر والإنجاز، بعدما أشاد المحيطون بمجهودها.

معاناة من الوزن الزائد

بعد حملها مرتين عانت الأم البريطانية سيمون روبرتسون، من السمنة المفرطة حتى بلغ وزنها إلى أكثر من 177 كيلوجراما، ما أدى إلى شعورها بصعوبة كبيرة في الحركة، ومعاناة مستمرة من الإحساس بالإرهاق والتعب، كما أخبرها الأطباء بأنها قد تفارق الحياة بسبب هذا الوزن الزائد، الذي أثر على صحة كبدها بصورة كبيرة.

وبسبب معاناة السيدة البريطانية من مخاوف كبيرة، قررت تحدي نفسها، وفي غضون 18 شهرًا فقط، تمكنت من إنقاص وزنها، ونجحت في فقدان أكثر من 100 كيلوجرام، حسب صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.

تخلي عن وجبات محددة

وسرعان ما بدأت «سيمون» رحلتها الغذائية الصحية، التي قررت خلالها التخلي عن الكربوهيدرات بشكل تام، واستبدالها باللحوم الخالية من الدهون، والبروتينات الصحية، إلى جانب الخضروات الطازجة.

وقالت في تصريحاتها للصحيفة البريطانية، «لم أتمكن من تصديق هذا التحول الذي حدث لي، اعتقدت أنني سأموت، لكن الأطباء اكتشفوا تحسن الحالة الصحية لكبدي، بعد فقدان كل هذا الوزن الزائد».

خبيرة تغذية تعلق على تقليل الكربوهيدرات

وكشفت الدكتورة سامية الخُب، خبيرة التغذية، في تصريحات تلفزيونية لـ«سكاي نيوز» عربية، عن أن نظام تقليل الكربوهيدرات يساهم في تقليل الوزن بنحو 3 أضعاف، عن الأنظمة الغذائية التي تعتمد على تقليل نسب الدهون.

وقالت استشاري التغذية، إنّ الكربوهيدرات تشكل أكثر من 90% من الوجبات اليومية للناس، فهي تتشكل من الأرز والخبز والمعجنات، وعند تقليلها فإنها تساهم في تقليل الوزن بشكل كبير.