طريقة عمل الاسفناج.. وصفة منزلية بتكلفة بسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تتعدد ملايين الوصفات والأكلات داخل المطبخ المصري منذ الأزمنة البعيدة، وبمرور السنوات، ظهرت بعض المصطلحات على وصفات معينة، منها من استمر حتى اليوم، ومنها قد تغير باسم آخر، ولعل من أبرز تلك الأطعمة هي «الاسفناج» أو السبانخ، إذ لا تعرف الكثير من ربات البيوت الاسم الأول لتلك النبتة الخضراء.

«الاسفناج» في كتاب أبلة نظيرة

قدمت نظيرة نيقولا أو كما تشتهر بـ«أبلة نظيرة»، في كتابها الذي يعد من أول معاجم وصفات الطبخ في مصر، وهو كتاب «أصول الطهي»، وصفات مختلفة لعمل السبانخ لكنها لم تذكرها باسمها الشائع اليوم، إذ أنها عرفتها باسم «الاسفناج».

وكانت استعرضت الفنانة إسعاد يونس في إحدى حلقات برنامجها «صاحبة السعادة»، المعروض عبر شاشة «دي إم سي»، بعض من أغرب أسماء الوصفات المصرية في كتاب «أبلة نظيرة»، والتي جاء من بينها «الاسفناج».

طريقة عمل «الاسفناج» أو السبانخ

وتعد السبانخ من الأكلات الشهية الدافئة التي تحرص العديد من ربات البيوت على تقديمها كوجبة غذائية صحية في الشتاء، لذلك نستعرض خطوات طريقة عملها، حسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

• المقادير:

- كيلو أوراق سبانخ.

- كوبان عصير طماطم.

- نصف كوب أرز مسلوق.

- لحم حسب الرغبة.

- بصلة مفرومة.

- فصوص ثوم مهروسة.

- ملعقتين من السمن أو الزيت.

- نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

- ملح.

- فلفل أسود.

• خطوات تحضير «الاسفناج»

- سخني الزيت في وعاء على النار، ومن ثم ضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يتحول للون الذهبي.

- في الخطوة التالية يُضاف عصير الطماطم، من ثم الفلفل الأسود، والملح، والكمون، واتركي الخليط يغلي.

- غطي الإناء واتركيه لمدة 15 دقيقة على نار هادئة.

- قومي بسلق اللحم.

- فيما بعد ضيفي كل من السبانخ مع الأرز واللحم المسلوق للخليط وقلبي جيدًا الخليط سويًا.

- يترك الخليط لمدة تتراوح بين 20 و25 دقيقة حتى ينضج.

- ضيفي ملعقة صغيرة من السمنة على نار متوسطة، ثم ضيفي الثوم وقومي بتحميره.

- ضيفي الثوم إلى السبانخ، واتركيها تغلي لمرة واحدة من ثم ارفعيها من على النار وقدميها.