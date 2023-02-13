معلومات عن نظام «البطاطس والزبادي» لإنقاص الوزن.. أخصائي تغذية يكشف

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحاولن السيدات اتباع أنظمة غذائية مختلفة، ويحاربن لخسارة الوزن، وتختلف وتتعدّد أنواع الأنظمة الغذائية الخاصة بفقدان الوزن منها المعتمد على البروتين والخضروات، ومنها ما يعتمد على النشويات، ويوجد من ضمن هذا النظام الغذائي نظام رجيم البطاطس والزبادي التي تتكاثر فيه الأقاويل، لذلك نقدم لكِ من خلال «هُن» كل ما تريد معرفته عن النظام الغذائي للبطاطس والزبادي وتأثيره على خسارة الوزن.

نظام رجيم البطاطس والزبادي

في هذا الصدد قال رامي رمزي، أخصائي التغذية العلاجية، لـ«هُن»، إن الحفاظ على الوزن ضروري لحياة صحية أفضل، ونظام رجيم البطاطس والزبادي يتم من خلاله تقييد أكثر وجبات الطعام، لكنه من الممكن أن يعتبر من ضمن الأنظمة الغذائية المتبّعة لخسارة الوزن خلال فترة زمنية قصيرة.

وأضاف أن اتباع ذلك النظام يكون في إطار معين ومحدد، مع العلم أنه فقير بالحديد، وقد يكون غير مناسب لجميع الأجسام، ولذلك يكون اتباعه حسب رأي الطبيب المختص فقط، لأن من الممكن أن النظام الغذائي يسبب إيذاءً للأمعاء.

شروط رجيم البطاطس والزبادي

- اتباع النظام الغذائي لمدة لا تزيد عن أسبوع حتى لا يفقد الجسم عناصره المهمة ومنها الحديد.

- تناول البطاطس المسلوقة مقسّمة على وجبات اليومية.

- تناول الزبادي خالِ الدسم خلال وجبة الإفطار.

- يُسمح بتناول الشاي والقهوة والأعشاب دون إضافة السكر.-

- تجنّبي ممارسة التمارين الرياضية الشاقة خلال اتباع هذه الحمية.

- تناول بعض الخضروات منخفضة السعرات الحرارية مثل الكوسة أو الأفوكادو.

- يمكن تناول الفاكهة على وجبة العشاء لكن لابدّ أن تكون منخفضة السعرات الحرارية مثل الأناناس والتوت.

فوائد رجيم البطاطس والزبادي

أكد «رمزي» أن الرجيم يكون في إطار محدد، وإذا وصف به الطبيب إنه مناسب لجسم الحالة، وفوائده كالتالي:

- يقّوي رجيم البطاطس والزبادي جهاز المناعة لاحتوائه على العناصر الغذائية اللازمة من النشويات والألبان.

- يساعد تناول البطاطس والزبادي في الوقاية من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية إذ أنه يقلل الكوليسترول بالدم.

- تقلل البطاطس الرغبة في تناول الطعام وتعطي شعوراً بالشبع؟

- تحتوي البطاطس على العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية، مثل فيتامين سي C.

- يحتوي الزبادي على نسبة عالية من الكالسيوم الذي يساعد على الحفاظ على قوة العظام والأسنان.

- يساعد الزبادي على عملية الهضم، ومنع الإمساك والانتفاخ.

- يعالج الدهون الزائدة في منطقة البطن، وزيادة التمثيل الغذائي.