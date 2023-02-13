نصائح لتعزيز ثقتك في نفسك وتقوية شخصيتك.. «خطوات وتمرينات اكتسبيها»

القاهرة - سمر حسين - ماما

الثقة بالنفس صفة من صفات النساء القوية، وتريد الكثير من النساء معرفة كيف تكون لديها ثقة عالية في الذات، إذ أن معظم النساء تحتاج إلى أن يتميزن بالثقة في النفس ويفسحن المجال لأصواتهن، ولكن لا يعرفن كيف، لذلك نقدم لكن من خلال «هُن» خطوات الثقة بالنفس، وذلك بحسب ما جاء في كتاب «قوة الثقة بالنفس» للدكتور إبراهيم الفقي.

الثقة بالنفس أولى خطوات الحياة

كل إنسان لديه ثقة في ذاته بطريقة معينة، ولكن ما يجب أن نأمل إليه أن تكون الثقة ملازمة لنا في كل خطوات حياتنا، وهو ما يجب أن يتم تنميته بداخل الإنسان منذ الصغر، وذلك يتم من خلال خطوات، قدمها الدكتور إبراهيم الفقي.

خطوات الثقة بالنفس

- في البداية نسأل من أين تأتي الثقة بالنفس.

وتكون الإجابة أن الثقة بالنفس تأتي من تحقيق الأهداف، فابدأي بتحقيق أهدافك التي تريدينها في الحياة، فسيتبعه بعد ذلك الثقة بالنفس.

- ثم نسأل إلى أين يصل صاحب الثقة بالنفس.

وتكمن الإجابة أنه يصل صاحب الثقة بالنفس إلى تحقيق أهدافه والابتعاد عن المخاوف.

بواعث الثقة

- التعرف على بواعث الثقة من خلال معرفة:

- معرفة المفهوم الذاتي وعلاقتك مع نفسك وخبراتك ولغتك وقيمك.

- التأقلم مع روتين الحياة، وعدم الإضجار بها.

- جمع المعلومات وتوسع الآفاق لإعطاء معاني للأشياء.

- لا تلم نفسك مهما كان الخطأ، ولكن حاسبها وعرفها خطأها.

- التقدير الذاتي من خلال تقبل النفس على كل حالتها.

- كتابة اليوميات، وكتابة من خلالها الإنجازات الذاتية، فذلك يساعد على الثقة بالنفس.

فسيولوجية الثقة بالنفس

- تتحتم فسيولوجية الثقة بالنفس، تغيير فسيولوجية الجسد من خلال إجبار حواسك على الإيجابية، فمثلًا عند شعورك بالضجر من أحد إذا وجه لك كلمة لم تحبذها، ابتسم ولا تعطي له طابع إنك غضبت، فذلك يعمل على الثقة بالنفس مع الممارسة.

- عليك أن تبدأ التفكير وتقول لنفسك تعملت أشياء جديدة ولدي ثقة أكثر.

- مهما كانت آراء الناس تقبل ذاتك.