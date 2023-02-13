طرق طبيعية لعلاج الهالات السوداء في المنزل.. «مش هتحتاجي طبيب»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

العديد من السيدات يعانين من مشكلة ظهور الهالات السوداء، التي تسبب شعورًا كبيرًا بالانزعاج نحوها، خاصة مع فشل العديد من محاولات القضاء عليها، لكن أثبت خبراء التجميل حول العالم، أنه يمكن التخلص من تلك العلامات الداكنة، باستخدام بعض الوصفات الطبيعية والتي يسهل القيام بها في المنزل.

مواد طبيعية تساهم في القضاء على الهالات السوداء

وحسب ما ذكرت «العربية»، أنه يمكن علاج الهالات السوداء، عن طريق استخدامها مباشرة على المنطقة المقصودة، حيث يرجع ظهورها إلى حدوث ضعف في الدورتين الدموية واللمفاوية.

وتضمن المواد الغذائية التي يمكنك إضافتها لنظامك الصحي للتخلص من الهالات السوداء ما يلي:

1- الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على نسب عالية من مضادات الأكسدة، لذلك فهو يساهم في تنشيط الدورة الدموية، وهو ما أكد عليه مركز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها CDC، ويمكن استخدامه في التخلص من الهالات السوداء، من خلال نقعه على دوائر قطنية، وتركها في الثلاجة لتبريدها، ومن ثم وضعها على الوجه.

2- التين والخيار

كما يمكن شطر ثمرة التين إلى نصفين، ومن ثم تبريدها في الثلاجة لمدة 5 دقائق، ومن ثم وضعها على الهالات السوداء، والأمر أيضًا مع شرائح الخيار، وذلك لاحتواءه على 95% من الماء، لذلك فهو يعمل على ترطيب المنطقة حول العينين.

3- عصير الليمون والعسل

يمكنك وضع ملعقة صغيرة من العسل إلى نصف كوب من الماء الفاتر، ومن ثم غمس قطع قطنية بهم، وتطبيقها أسفل العين لمدة 10 دقائق، ومن ثم شطفه بالماء.