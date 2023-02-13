لحظة إنقاذ رضيع ظل 6 أيام تحت الأنقاض: «عنده 7 شهور ولسه عايش» (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا تزال تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا وطال غيرهما من البلدان تتوالى، ليس فقط تدمير بعض المدن، ولكن الخسائر البشرية التي فاقت الكثير من التوقعات، أطفال ونساء وشباب حاوطهم الرُكام، وظلت رائحة دمائهم تفوح بكل مكان، وصوت آنينهم واستغاثاتهم تتوالى وتدوي بالمكان يكاد تسمعها الجدران، مشاهد مأساوية وقاسية وثقتها كاميرات الإعلام، نقلًا عن قوات الإنقاذ التي وهبت حياتها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأرواح الحية.

لحظة إنقاذ رضيع ظل 6 أيام تحت الأنقاض

ولعل مشاهد إنقاذ الرُضع هي الأبرز من سوريا لتركيا، تكاد تشعر وكأنك تسمع أصوات آنينهم، وارتجافهم من قسوة البرد، واليوم، رصدت وسائل الإعلام التركية لحظات انتشال رضيع يبلغ من العمر 7 أشهر من أسفل الأنقاض، إذ ظل تحت الرُكام منذ وقوع الزلزال من 6 أيام مضوا.

ففي ساعة مبكرة من صباح اليوم، تم إنقاذ الرضيع بنجاح من تحت أنقاض الزلزال في جنوب شرقي تركيا.

واستطاع أعضاء فرق الإنقاذ إغاثة الرضيع على قيد الحياة، بعدما سمعوا صوت بكائه، تحت أنقاض مبنى منهار في مقاطعة هاتاي التركية، بعد 140 ساعة من وقوع الزلزال، وفقًا ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ورصدت وسائل الإعلام عدة لقطات ترصد لحظات الإنقاذ لطفل على قيد الحياة من تحت الأنقاض.

الجدير بالذكر إن فرق الإنقاذ، تمكنت أمس السبت، من انتشال طفلة تبلغ من العمر 7 أعوام، ظلت على قيد الحياة تحت الأنقاض لمدة 131 ساعة من الزلزال بولاية هاتاي.