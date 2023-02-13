الامارات | 7 مبدعين في أمسية الذيد بـ «الشارقة للشعر النبطي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن فعاليات مهرجان الشارقة للشعر النبطي في دورته الـ17، نظمت في المركز الثقافي بمدينة الذيد، أمسية شعرية شارك فيها سبعة من الشعراء، هم: سعيد بن غماض، وحمدان الشريف (الإمارات)، وبندر المطيري وريف الفهمي (السعودية)، وصالح الريسي (سلطنة عمان)، وفارس الجويعد (الكويت)، وموزة المنصوري (البحرين).

وحضر الأمسية مدير مجلس الحيرة الأدبي مدير المهرجان بطي المظلوم، وحشد من شعراء وضيوف المهرجان، وجماهير من أهالي المنطقة والمهتمين بالشعر.

وافتتح القراءات الشعرية صالح الريسي بقصيدة بعنوان «بنت البحر»، وألقى سعيد بن غماض عدداً من قصائده التي حظيت بتفاعل كبير في الأمسية.

وقرأ فارس الجويعد قصائد تناولت موضوعات متعددة، تتغنى بحب الإمارات والشارقة. كما ألقى قصيدة معبّرة بعنوان «دمعة المقهور».

وألقى بندر المطيري قصائد اجتماعية وغزلية ومنها قصيدتا «عطش» و«يا صحابي». وكان الجمهور على موعد مع حمدان الشريف، الذي أبدع في تقديم قصائد تفاعل معها الجمهور.

وقرأت موزة المنصوري «ظما الوجدان» مجموعة متنوعة من القصائد منها قصيدة بعنوان «سلطان العزيمة»، وأبدعت ريف الفهمي في مسك ختام الأمسية من خلال مجموعة من القصائد الوطنية والوجدانية التي لامست قلوب الحضور، ومن قصائدها الجميلة «من أرض أم القرى». كما قدمت قصيدة بعنوان «نص جيد»، و«أسوار الصبر»، وقرأت قصيدة «يا نجمة». وفي نهاية الأمسية كرم بطي المظلوم والباحث الكاتب راشد المزروعي الشعراء والشاعرات المشاركين بالأمسية.