الامارات | «أيام» مكتبة محمد بن راشد تتذكر أحمد راشد ثاني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن فعاليات «أيام المكتبة» الدورية، تنظم مكتبة محمد بن راشد، على مدار الأربعاء والخميس المقبلين، فعالية بعنوان «أيام أحمد راشد ثاني»؛ احتفاءً بالشاعر الإماراتي الراحل أحمد راشد ثاني؛ وتستعرض سيرته وإسهاماته الأدبية والتراثية.

وتأتي الفعالية، انطلاقاً من إيمان مكتبة محمد بن راشد، بأهمية تعريف الأجيال الجديدة بالروّاد العرب والمحليين من المثقفين والمبدعين أصحاب البصمة المميزة في مجالات الأدب والمعرفة والثقافة، ودورهم بالحفاظ على التراث الثقافي والارتقاء باللغة العربية.

وتناقش الفعالية في يومها الأول، خلال جلسة حوارية، تديرها الكاتبة إيمان الحمّادي، كتاب «على الباب موجة»، بمشاركة عدد من القرّاء المهتمين وأعضاء نوادي القراءة التي تنظم فعالياتها في مكتبة محمد بن راشد.

بينما تتضمن الفعالية، في يومها الثاني، جلسة «أحمد راشد ثاني كلمة كُتبت لتبقى»، لاستعراض محطات تاريخية مهمة من حياة الأديب والوقوف على إسهاماته في النهضة الأدبية والثقافية في الإمارات من فكر وأعمال باقية بين القرّاء، بمشاركة الشاعرين أحمد محمد عبيد، وأحمد العسم.

كما تستضيف الفعالية أمسية خاصة بعنوان «بحر سدرة وغيمة» لقراءة مجموعة مختارة من قصائد أحمد راشد ثاني، ويقدّمها الشاعران شيخة المطيري، وحسن النّجار.

يُشار إلى أن الشهر الجاري يتضمن فعاليات عدة في مكتبة محمد راشد، من بينها ورشة عمل عن صناعة «البودكاست» باللغتين العربية الإنجليزية، وورشة تفاعلية للأطفال لتنمية قدراتهم ومهارتهم على الابتكار، بالإضافة إلى جلسات وحفلات لتوقيع ومناقشة كتب وروايات لكتَّاب ومؤلفين إماراتيين.