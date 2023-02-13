الامارات | تامر حسني وأحمد سعد وفرقة ميامي على مسرح مهرجان دار الزين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يضم مهرجان دار الزين، الذي يستمر حتى 19 الجاري في حديقة الجاهلي بمدينة العين، برنامجاً حافلاً بالحفلات الحية، بمشاركة عدد من نجوم الأغنية الخليجية والعربية.

وعاد المهرجان، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بحُلة جديدة مستوحاة من الطبيعة وأجواء الربيع، مع جدول متنوّع من الفعاليات الترفيهية العائلية، ومناطق الألعاب، وتجارب التسوّق، وفنون الطهي، والعروض الفنية الحية، وجولات المهرجانات الكلاسيكية.

ويستضيف مسرح مهرجان دار الزين بعد غدٍ الفنانة السورية رشا رزق، التي ترشحت من قبل إلى جوائز «غرامي»، واشتهرت بتقديم أغاني مسلسلات الرسوم المتحركة، فيما حققت أغنيتاها «سكروا الشبابيك» و«ملاك» نجاحاً كبيراً.

وينتظر الجمهور أمسية مميزة، الخميس المقبل، مع النجم المصري تامر حسني، الذي سيقدم عدداً من أغانيه المفضلة، ومن بينها: «إرجعلي» و«بحبك» و«قولني كلام».

ويرحب مسرح المهرجان في 17 الجاري بالمطرب المصري أحمد سعد، صاحب «بحبك يا صاحبي» و«يا خسارة» و«إيه اليوم الحلو دا» و«عليكي عيون».

أما في 19 الجاري، فيستضيف المهرجان فرقة ميامي الكويتية بأنغامها وإيقاعاتها الخليجية المتميزة مع أعمالها «جويرة» و«معاك راضي» و«غلاي أنت غلاي».

ويوفر مهرجان دار الزين المرح والبهجة للجميع، إذ يمكن للعائلات والأطفال مشاهدة كلاسيكيات ديزني المستوحاة من الطبيعة، بما في ذلك «جومانجي: مرحباً بكم في الأدغال» و«كتاب الأدغال» و«الأسد الملك».