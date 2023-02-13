الامارات | إلى الشيخة هند «روح دبي الطيبة».. عيد ميلاد سعيد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إلى «بركة البيت» و«سيدة العطاء» و«روح دبي الطيبة» الأم الغالية سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، توجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بالتهنئة بمناسبة عيد ميلاد سموها.

ونشر سموهما التهاني عبر حسابيهما على موقع «إنستغرام» أمس، من خلال خاصية «ستوري»، متمنيين لـ«قدوة العطاء» عيد ميلاد سعيداً.. «كل عام وأنت الخير».