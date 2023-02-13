الامارات | سيرة زايد توصل «حجر الرحى» إلى جائزة «العين السينمائي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وجوانب من حياته، فاز فيلم «حجر الرحى»، للمخرج الإماراتي ناصر الظاهري، بجائزة أفضل فيلم في مسابقة الصقر الخليجي الطويل في مهرجان العين السينمائي الدولي في دورته الخامسة، التي اختتمت مساء أول من أمس. وحصل فيلم «مائة عبوة»، للمخرج مازن الخيرات، على جائزة أفضل مخرج، بينما حاز فيلم «منشل»، للمخرج صالح كرامة، شهادة تقدير في المسابقة نفسها.

وفي مسابقة الصقر الخليجي القصير، ذهبت جائزة أفضل فيلم إلى «سهيل» للمخرجة خديجة القدسي، وحصد فيلم «تية الحمام» لجان البلوشي جائزة لجنة التحكيم.

وفاز فيلم «عرض الفيلم الأخير»، للمخرج بان نايل، بجائزة أفضل فيلم في مسابقة الصقر الدولي، التي استحدثت هذا العام مع اكتساب المهرجان صفته الدولية، وحاز مخرجا فيلم «متمرد» عادل العربي وبلال فلاح جائزة أفضل مخرج، وذهبت جائزة لجنة التحكيم لفيلم «سانت أومير» من إخراج ألس ديوب، في حين حصل فيلم «تارلان» لأوليا زاخاروف على شهادة تقدير.

وفي مسابقة الصقر الخليجي لأفلام الطلبة، حصل فيلم «مساء الخير» لزياد جبر على جائزة أفضل فيلم، وذهبت جائزة لجنة التحكيم إلى فيلم «لغة الكوسبلاوي» للمخرجة نورا محمد الحراز، وحصل المخرج محمد الشامسي على شهادة تقدير عن فيلمه «واقع حلمي».

وحصل فيلم «صوت الذكريات» على جائزة أفضل فيلم في مسابقة الصقر الخليجي لأفلام المقيمين، وقدمت لجنة التحكيم جائزتها لفيلم «نور عيوني» للمخرجة ندى جاهد، وحصل فيلم «إنعاش» للمخرج عمرو علي على شهادة تقدير.

من جهته، قال مؤسس ومدير مهرجان العين السينمائي الدولي، عامر سالمين المري، إن «حال السينما بخير، وإن المستقبل للشباب الواعد المستنير». واعتبر أن المهرجان أبرز رسالته بعد اكتسابه صفة الدولية، وأصبح مشاركاً بقوة في الواقع الفني في منطقتنا الخليجية والعربية، ثم على المستوى الدولي المرموق.

وأضاف المري في كلمته خلال حفل الختام الذي نظم في مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء بحديقة الحيوانات في مدينة العين أن «المهرجان في دورته الخامسة خرج بنتائج مشرفة، منها تقديم عروض أفلام متنوعة ومختارة من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب إقامة ورش عمل وندوات ومحاضرات واتفاقيات سينمائية، أهمها توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع مهرجان كازان السينمائي الدولي، إضافة إلى الاحتفاء بالسينما الإفريقية، التي تُعد سابقة هي الأولى من نوعها في المنطقة، واستقطابه لأهم الأفلام الإفريقية العالمية ليتعرف جمهور المهرجان إلى الثقافة السينمائية الإفريقية العريقة، مع مشاركة بعض من أهم صناع السينما في القارة السمراء بالندوات الفنية والورش التفاعلية بالمهرجان».

«عزلة» الحبسي

فاز فيلم «عزلة»، للمخرج أحمد محمد الحبسي، بجائزة أفضل فيلم في مسابقة الصقر الإماراتي القصير، وذهبت جائزة لجنة التحكيم لفيلم «ليش سرير يدي في الصالة» للمخرجة سارة الهاشمي، وحصل فيلما «الشقة» للمخرج بدر محمد، و«ما وراء سلمى» لمريم السركال وماريا السيد على شهادتي تقدير.

عامر المري:

«حال السينما بخير، والمستقبل للشباب الواعد المستنير.. والمهرجان أبرز رسالته بعد اكتسابه صفة الدولية، وأصبح مشاركاً بقوة في الواقع الفني بمنطقتنا».

«عرض الفيلم الأخير» حصد جائزة أفضل فيلم في مسابقة الصقر الدولي التي استحدثت هذا العام.