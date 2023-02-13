الامارات | هروب طائر الإيمو العملاق يثير ضجة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسبب هروب أنثى طائر أليف من موطنها الأصلي في أستراليا في إثارة ضجة جنوب بوسطن، بعد هروبها من المنزل الذي تعيش فيه.

الطائر الهارب هو الإيمو، وهو ثاني أطول طائر على وجه الأرض بعد النعام. وأفادت قناة «دبليو سي بي في» بأن الطائر الذي لا يطير هرب مساء الخميس الماضي في إيست بريدجووتر في ولاية ماساتشوستس الأميركية ودفع الشرطة إلى القيام بعملية مطاردة. وقال مالك الطائر لي فلاهيرتي لمحطة تلفزيونية، إن حيواناً برياً تسبب على الأرجح في قفز الإيمو فوق سياج ارتفاعه ست أقدام والهرب. وسيطر فلاهيرتي والشرطة وأحد المارة على الطائر، المسمى مالوري، في نهاية المطاف في موقف للسيارات.