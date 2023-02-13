الامارات | ماركو مينجوني يفوز في «سانريمو» الموسيقي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم مهرجان سانريمو الموسيقي السنوي الشهير في إيطاليا، فعالياته أول من أمس، من خلال عروض قدمها نجوم كضيوف شرف، وأعمال موسيقية لاقت إشادة كبيرة.

واختار مشاهدو التلفزيون الإيطالي ولجنة تحكيم المهرجان، المغني ماركو مينجوني، وأغنيته البوب «دوي فيته» (حياتان)، للفوز في المهرجان.

ويوفر الفوز لمينجوني، الذي كان يعتبر الأوفر حظاً في المسابقة، الحق في تمثيل إيطاليا في مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» هذا العام، والمقرر إقامتها في مدينة ليفربول ببريطانيا.

وكان مينجوني (34 عاماً) قد فاز في مهرجان «سانريمو» من قبل، تحديداً في عام 2013.

يشار إلى أن مهرجان سانريمو الذي استمر خمسة أيام، والذي بلغ عامه الـ73، يعدّ حدثاً تلفزيونياً كبيراً في إيطاليا، إذ يتابعه عدد كبير من الجماهير لمشاهدة المسابقة والعروض والجوائز.

وكان الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، ضيفاً في ليلة الافتتاح، كما قدم الفنان الكوميدي، روبرتو بينيني، أغنية امتدح فيها الدستور.