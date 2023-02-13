الامارات | هاري ستايلز فنان العام في حفل جوائز «بريت»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد أسبوع على فوزه بجائزة «غرامي» في الولايات المتحدة، حصل نجم البوب البريطاني هاري ستايلز في لندن، أول من أمس، على جائزة أفضل فنان لهذا العام في حفل توزيع جوائز «بريت» الموسيقية البريطانية.

وقال ستايلز الذي فاز خلال الحدث أيضاً بجوائز عن فئة أفضل ألبوم في العام وأفضل ألبوم بوب عن «هاريز هاوس»، وأغنية العام عن «آز إت واز»: «كانت هذه الليلة حقاً مميزة جداً بالنسبة إليّ ولن أنساها أبداً». ورغم عدم التمييز بين الجنسين في هذه الجائزة منذ العام الماضي، في محاولة لمكافأة المرشحين «على عملهم وموسيقاهم فقط»، اقتصرت المنافسة على جائزة فنان العام هذه السنة على الرجال، بعد فوز أديل في نسخة العام الماضي. وأهدى ستايلز الجائزة لزميلاته اللاتي بلغن التصفيات النهائية لكن لم يُرشّحن للجائزة الكبرى.