من هي ريانة البرناوي؟.. «أول رائدة فضاء سعودية»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فتاة ظهرت من بين آلاف السيدات لتثبت جدارتها في اختيار المملكة السعودية لها ضمن الفريق المسافر إلى وكالة الفضاء الدولية ناسا، ليتساءل الناس عمن هي ريّانة البرناوي؟ أول رائدة فضاء سعودية بعد قرار التحاقها بطاقم وكالة ناسا «AX-2» بهدف تعزيز القدرات الوطنية في مجال الرحلات، وفقاً لموقع «CNN».

مَن هي ريانة البرناوي؟

بعد إعلان الهيئة السعودية للفضاء، في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس» عن أبطالها من رواد الفضاء المقرر التحاقهم بطاقم وكالة ناسا «AX-2» المسافر في مهمة للفضاء، تساءل الناس عن ريانة البرناوي أول رائدة فضاء سعودية، تعمل«ريّانة» صاحبة الـ33 عاماً، أخصائية أبحاث ومختبرات، حصلت على البكالوريوس في علم الإنجاب والهندسة الوراثية وتطوير الأنسجة من جامعة أوتاجو في نيوزيلندا، كما حصلت على ماجستير علوم طبية حيوية من جامعة الملك فيصل، ولديها خبرة لمدة 9 سنوات في مجال الخلايا الجذعية السرطانية، وهي أول رائدة فضاء سعودية تسافر في مهمة تابعة لوكالة ناسا.

كما أنها واحدة من الشابات اللاتي قُمن بالتعليم في مجال الفضاء والتكنولوجيا وتعتبر أول سعودية يتم تعيينها كرائدة فضاء ومشاركتها في طاقم مهمة «AX-2»، الفضائية بهدف بناء القدرات الوطنية في مجال الرحلات للفضاء الخارجي.

طاقم السعودية في مهمة «AX-2»

أعلنت الهيئة السعودية للفضاء، في بيان نشرته الصفحة الرسمية لوكالة الأنباء السعودية «واس» عن طاقمها المكون من 4 رواد فضاء منهم ريانه البرناوي، علي القرني، علي الغامدي، والدكتورة مريم فردوس.

وكان بيان هيئة القضاء السعودية كالتالي: «ستلتحق رائدة الفضاء ورائد الفضاء السعوديان، ريانة برناوي وعلي القرني، بطاقم مهمة AX-2 الفضائية، بهدف بناء القدرات الوطنية في مجال الرحلات المأهولة لأجل البشرية، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعاته عالميًّا، كما أن الرحلة العلمية ستنطلق من الولايات المتحدة الأمريكية إلى محطة الفضاء الدولية، وأن البرنامج يتضمن تدريب رائدة ورائد فضاء آخرين على جميع متطلبات المهمة وهما مريم فردوس وعلي الغامدي».