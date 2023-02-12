طريقة عمل شاي الكرك الأصلي بالهيل والزعفران.. «بمكونات بسيطة مش هتتخلي عنه»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يُعتبر شاي الكرك نوعاً من أنواع الشاي الهندي، يشتهر بشكل كبير في البلاد العربية، خاصةً دول الخليج، ويسمى في المطبخ اليمني شاي عدني، أما طريقة تحضيره فهو عبارة عن شاي يغلى مع السكر والزعفران أو الهيل على نار هادئة لفترة طويلة حتى يتركز الطعم، ثم يضاف إليه الحليب، ويترك على نار هادئة لفترة أطول، كما يضاف إليه أحياناً بعض الأطعمة الخاصة مثل القرفة أو الزنجبيل أو الهيل.

مكونات شاي الكرك بالزعفران والهيل

لعمل كوبين من شاي الكرك بالزعفران والهيل احضري ملعقتين كبيرتين من السكر الأبيض، أو حسب المذاق.

رشة من الزعفران.

3 حبات من الهيل «الحبهان».

كوبان من الماء الساخن.

بكيتين أو كيسين من الشاي أو ملعقتين من الشاي الورق.

علبة حليب.

طريقة عمل شاي الكرك

لعمل شاي الكرك بالزعفران والهيل في وعاء عميق ضعي السكر مع الزعفران والهيل واتركيه لمدة دقيقتين على نار متوسطة حتى يتكرمل أطراف السكر ويعطي مذاق شاي الحطب.

أضيفي الماء الساخن، ثم قلبي سريعاً قبل أن يتكتل السكر المكرمل.

بعد ذلك أضيفي الشاي الباكت أو أوراق الشاي، واتركيه يغلي لمدة 5 دقائق على نار هادئة، في آخر خطوة ضعي الحليب المبخر وقلبي ثم اتركيه حتى يغلي مرة أخرى ثم صفيه وقدميه.

يقدم شاي الكرك بالزعفران والهيل مع البسكوت أو الحلوى ويمكن استبدال الهيل بالقرفة أو الزنجبيل حتى تعطي طعماً مميزا.