مَن هي الدكتورة طاهرة لهيطة التي صدمت المتابعين بوفاتها؟.. أصيبت بنزيف في المخ

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة واسعة من الحزن سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بالحسابات الرسمية لأطباء الجلدية، عقب وفاة الدكتورة طاهرة لهيطة، أستاذ أمراض الجلدية والتجميل، التي تعد واحدة من أشهر استشاريي الجلدية في مصر، إذ سبب رحيلها صدمة كبيرة للمتابعين وطلابها والمترددين عليها، خاصة عقب شهرتها بالرد على تساؤلات مرضاها، وظهورها المستمر بالبرامج الحوارية.

مَن هي الدكتورة طاهرة لهيطة؟

وعلى الفور بدأ البحث عن الدكتورة طاهرة لهيطة، ويرصد «هُن» في السطور التالية عدة معلومات عنها حسب صفحتها الرسمية «فيسبوك».

- تدعى طاهرة لهيطة.

- في العقد الخامس من عمرها.

- شغلت منصب أستاذة الجلدية بقصر العيني.

- تعد الدكتورة طاهرة لهيطة واحدة من أشهر طبيبات التجميل وأشعة الليزر في القاهرة.

- كانت تعمل بعيادات مخصصة في مجال العناية بالبشرة والشعر.

- اشتهرت بتقديم برنامج عبر مواقع التواصل الاجتماعي برنامج «التاتش بتاعي».

- توفيت صباح اليوم.

- تعرضت لوعكة صحية في نصف ديسمبر الماضي، حيث أصيبت بنزيف فى المخ ثم غيبوبة إلى أن تم شفاؤها وعادت لمنزلها قبل أن ترحل اليوم.

- أُقيمت صلاة الجنازة عليها صباح اليوم، الأحد، بمسجد الفاروق بالمعادي، ودفنها بمقابر البساتين.

- نعاها الإعلامي شريف مدكور، عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك» إذ نشر صورة للراحلة مدونًا: «الله يرحم دكتورة طاهرة كانت إنسانة بمعنى الكلمة الرجاء الدعاء».

- نعتها الإعلامية رضوى الشربيني، من خلال الصفحة الرسمية لبرنامجها «هي وبس» مدونة: «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، تنعى أسرة برنامج #هي_وبس، الدكتورة طاهرة لهيطة، أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل، التي وافتها المنية صباح اليوم الأحد الموافق 12/2/2023 ونتمنى للفقيدة الرحمة ولأسرتها وذويها الصبر والسلوان».