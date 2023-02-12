طريقة عمل الفتوش اللبناني.. حضريها في دقائق

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث السيدات اللاتي تفضلن التجديد في أكلاتهن، عن طريقة عمل الفتوش اللبناني، إذ إنها من السلطات المميزة المشهورة ببلاد الشام، فضلًا عن مذاقها المختلف وفوائدها الصحية الغنية بالفيتامينات المختلفة، فإذا كنتِ تبحثين عن التجديد قومي بعمل الفتوش اللبناني على طاولة طعامك الرئيسية.

طريقة عمل الفتوش اللبناني

ويقدم «هن» خلال السطور التالية، طريقة عمل الفتوش، بحسب خبيرة الطبخ نجلاء الشرشابي، التي قدمتها من خلال برنامج «على قد الإيد» المذاع عبر فضائية سي بي سي سفرة.

مكونات عمل الفتوش اللبناني

- 2 حبة طماطم.

- 3 ثمرات بصل.

- نصف كوب من النعناع.

- 2 رغيف شامي محمص جيدًا، وقطعية إلى أجزاء صغيرة.

- 2 حبة فلفل أحمر.

- حزمة خس.

- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

- حزمة فجل.

- 2 فص ثوم.

- 6 ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

طريقة عمل الفتوش اللبناني

- في البداية قطعي الطماطم في وعاء عميق، ثم قطعي الخيار، والفجل، والفلفل إلى قطع صغيرة.

- في الخطوة التالية اهرسي النعناع جيدًا، وامزجيه مع البقدونس إلى قطع صغيرة، ثم ضيفيه للخس في طبق عميق.

- اخلطي جميع المكونات مع التقليب جيدًا، ثم ابدأي في رش السماق.

- على الجانب الآخر حضري صوص السلطة، في البداية افرمي الثوم وضيفي له زيت الزيتون، والملح مع عصير الليمون، وقلبيهم جيدًا.

- جهزي طبق التقديم، في الأول ضعي بالقاع الخبز المحمص، ثم المكونات الأخرى من الخضروات.

- أضيفي الثوم وعصير الليمون، حتى تصبح جاهزة إلى التقديم.