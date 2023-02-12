هازال كايا بطلة «العشق الممنوع» تضع طفلتها الثانية.. «الصور الأولى من المستشفى»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفلت الفنانة التركية هازال كايا، بطلة مسلسلي العشق الممنوع وفريحة، بوضع طفلتها الثانية، من زوجها المخرج والفنان علي أتاي عقب 4 سنوات من وضعها الطفلة الأولى.

إذ أعلنت مؤخرًا عن حملها بطريقة غير مباشرة، بعدما نشرت عدة صور ترصد بروز بطنها، قبل أن تعلن عن جنس مولودها الثاني وهي أنثى، متسائلة عن الاسم الذي ستطلقه عليها، بعدما أجرت تصويتاً على الاسم.

الصور الأولى من المستشفى لـ هازال كايا

وعلى الفور تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع التركية المحلية، الصور الأولى للفنانة هازال كايا، من داخل المستشفى بعد ولادة طفلتها الثانية، التي أطلقت عليها اسماً مركّباً هو ليلى ثريا، إذ وضعت وجه تعبيري «إيموشن» على وجهها مثلما فعلت في المرة الأولى.

هازال كايا أم للمرة الثانية

الجدير بالذكر أن الفنانة الشابة هازال كايا، بطلة مسلسل «العشق الممنوع» و«فريحة» كانت أنجبت طفلها الأول منذ أربعة أعوام، وأسمته فكرت.

وكانت تعرضت هازال كايا، حينها للانتقادات والسخرية من قبل البعض، فور ظهورها بوزن زائد خلال الأشهر الأخيرة أثناء ذهابها للتسوق، قبل أن تستعيد رشاقتها بعد 5 أشهر فقط من الولادة.

يذكر أن هازال كايا احتفلت بزفافها على الممثل والمخرج علي آتاي في 6 فبراير 2019، في حفل كبير حضره نجوم تركيا منهم كيفانش تاتليتوج وزوجته وسونجول أودان وجيدا دوفنجي وشاتاي ألسوي وغيرهم من النجوم.

هازال كايا تدعم المتضررين من الزلزال

وكانت هازال كايا دعت الجميع للوقوف بجانب المتضررين من زلزال تركيا، ودعت لجمع مبالغ مادية كبيرة، فضلًا عن مساهمتها في تأمين وتجهيز المساعدات، من خلال مقطع فيديو خلال بث مباشر على «يوتيوب» لجمع التبرعات للمتضررين من الزلزال.