طرق تنسيق الأحذية الجلدية لإطلالتك الشتوية 2023

تبرز في كل موسم موضة الأحذية الجلد حيث تظل مواكبة للعصر وتتصدّر جميع الماركات العالمية بمختلف تصاميمها وألوانها. فالأحذية الجلدية تضمن إطلالة أنيقة وتضفي لمسة من التألق والأنوثة، وهي موجودة في خزانة كل امرأة، سواء الأحذية العادية أو البوت أو الصنادل.

وفي هذا الموضوع نجمع لكِ تصاميم أحذية جلد، وكيفية تنسيقها مع إطلالتكِ الشتوية.

حذاء جلد باللون الأسود من أرلينغتون 16 16Arlington

للإطلالات العصرية والعملية، يمكنك اعتماد هذا الحذاء من علامة أرلينغتون 16 16Arlington، حيث صمم من جلد التمساح باللون الأسود بشكل مغلق من الأمام، وصُمم بنعل ضخم ومرتفع ومزين بالخرز الأبيض، أما الكعب فجاء متوسط الطول بتصميم عريض، وصمم سوار الكاحل رفيع باللون الأسود بإبزيم ذهبي، وصمم من الخلف بأسلوب يكشف الساقين، وهذا الحذاء يناسب الإطلالات الأنيقة، السبور شيك، والمناسبة لأوقات العمل، كما أنه يناسب الأزياء بمجملها بمختلف الألوان العصرية.

للاطلاع على المزيد من تصاميم الجلد إليك خيارات من دور الأزياء العالمية

حذاء جلد بوت باللون الوردي من Ilse Jara

للإطلالات الراقية والجذابة، يمكنك ارتداء هذا الحذاء من علامة Ilse Jara لبوت طويل من جلد التمساح باللون الوردي، حيث جاءت مُدببة طويلة من الأمام وبكعب رفيع طويل ونعل مرتفع، ويمكنك تنسيقه مع تنورة قصيرة أو فستان قصير باللون الأسود وبليزر قصير باللون الأبيض أو الوردي.

حذاء جلد باللون الأخضر من عبود جمال Aboud Jammal

أعجبنا هذا الحذاء من علامة عبود جمال Aboud Jammal، حيث صمم من الجلد باللون الأخضر، وجاء بمقدمة أمامية مُدببة طويلة وبكعب رفيع طويل، مع تصميم يكشف الساقين، وينسدل من الأمام شراشيب طويلة من الجلد باللون الأخضر.

حذاء جلد باللون الأسود من أميركان راج American Rag

وفي آخر تصميم، نرشح لكِ هذا الحذاء من أميركان راج American Rag المصمم من جلد العجل باللون الأسود، حيث جاء بمقدمة أمامية طويلة، وكعب عريض متوسط الطول، ويصل طول الحذاء إلى ثلثي الساقين، ويمكن ارتداؤه مع معطف قصير باللون الرمادي، أو مع تنورة قصيرة باللون الأسود.

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