إكسسوارات برّاقة Shine Bright

لندن - ماريا طبرني
لسهرة رومانسية مع شريك العمر لا بدّ من اعتمادك إطلالة متلألئة، تحيل كل الأنظار إلى أناقتك. وما الأجمل من التصاميم الذهبية والميتاليكية المميزة التي ستسحب العيون نحوك؟ إنها موضة الموسم بامتياز، بحيث يمكنك ارتداء عباءة، أو تصميم مميز، وإضافة الإكسسوارات البرّاقة إليه. جمعنا في التالي أفضل الخيارات لتكملي أناقتك الميتاليكية، ولتختاري منها هدية تدللين نفسك بها.
فريديريك أندرسون Frederick Anderson
Golden Era
العصر الذهبي
لا منافس للإكسسوارات ذات اللون الذهبي لتزيين الاطلالة بأبهى حلّة. فهذا اللون المشرق والفاخر يضفي نوعاً من الرقي إلى أسلوبك. لذا اعتمديه لطلّتك الرومانسية المتألقة، وتزيني بأجمل التصاميم التي اخترناها لك من أهم العلامات العالمية.
Silver Mode
أجواء فضّية
لإطلالة ذات أسلوب جريء، ينصحك خبراء الموضة باعتماد الإكسسوارات المستوحاة من اللون السيلفر والفضّي، فهذه التصاميم لها طابع بارز ينعكس على الإطلالة بكاملها بشكل ملفت. الخيارات أمامك واسعة هذا الموسم، لذا لا تتردّدي في تبنّيها.
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