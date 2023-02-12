إكسسوارات برّاقة Shine Bright

لسهرة رومانسية مع شريك العمر لا بدّ من اعتمادك إطلالة متلألئة، تحيل كل الأنظار إلى أناقتك. وما الأجمل من التصاميم الذهبية والميتاليكية المميزة التي ستسحب العيون نحوك؟ إنها موضة الموسم بامتياز، بحيث يمكنك ارتداء عباءة، أو تصميم مميز، وإضافة الإكسسوارات البرّاقة إليه. جمعنا في التالي أفضل الخيارات لتكملي أناقتك الميتاليكية، ولتختاري منها هدية تدللين نفسك بها.

فريديريك أندرسون Frederick Anderson

Golden Era

العصر الذهبي

لا منافس للإكسسوارات ذات اللون الذهبي لتزيين الاطلالة بأبهى حلّة. فهذا اللون المشرق والفاخر يضفي نوعاً من الرقي إلى أسلوبك. لذا اعتمديه لطلّتك الرومانسية المتألقة، وتزيني بأجمل التصاميم التي اخترناها لك من أهم العلامات العالمية.

Silver Mode

أجواء فضّية

لإطلالة ذات أسلوب جريء، ينصحك خبراء الموضة باعتماد الإكسسوارات المستوحاة من اللون السيلفر والفضّي، فهذه التصاميم لها طابع بارز ينعكس على الإطلالة بكاملها بشكل ملفت. الخيارات أمامك واسعة هذا الموسم، لذا لا تتردّدي في تبنّيها.

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