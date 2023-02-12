أسبوع الموضة في نيويورك لخريف 2023 يتضامن مع الطبيعة

رفع أسبوع نيويورك لموضة خريف وشتاء 2023 لواء الطبيعة بكل أشكالها بما فيها نباتاتها وحيواناتها، فالحيوانات أصدقاؤنا كما عبرت دار كولينا سترادا Collina Strada، والفراشات أجمل مخلوقات الكون والطبيعة بأشكالها الهندسية وأساطيرها المتوارثة من جيل إلى آخر، هي تراثنا الذي تستوحي منه الدور العريقة أجمل إبداعاتها...وسجل هذا الحدث عودة دار رودارتي Rodarte إلى العروض بعد غياب طويل عنه، فأعطى زخم للحدث بعرض مستوحى من العمل الفني "" شبح الأوبرا"، في ظل غياب أسماء كبيرة هذا الموسم.

الحيوانات أصدقاء لنا، فلم نقتلها؟

كولينا سترادا Collina Strada

رفعت الدار شعارها مكتفية بصور الحيوانات المهددة بالانقراض لمنع استغلالها خصوصاً في عملية تصنيع الملابس، وصاغت بدلات وسراويل مريحة وبلوزات مطبعة برسوم للحيوانات، وتم استخدام الساتان النباتي والأقمشة المعادة التدوير من باب الاستجابة لمعايير الاستدامة.

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