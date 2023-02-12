تنسيق المعاطف باللونين الأسود والأبيض

يعتبر اللونان الأسود والأبيض بمثابة ثنائي رائع لا مثيل له في عالم الألوان، على الرغم من ظهور ألوان كثيرة، إلا أن هذين اللونين لهما مكانة خاصة في قلب كل سيدة، وتحديداً في تنسيق المعاطف لكل من تبحث عن إطلالات جميلة بأقل وقت ممكن.

المعاطف باللونين الأسود والأبيض على الموضة

معطف باللونين الأسود والأبيض من رالف لورين Ralph Lauren

يذكّرنا كل من اللون الأسود والأبيض بالزمن الفني القديم، فهما لونان يبرزان جمال أي قطعة ملابس مهما كان تصميمها، كما يمكن لكل سيدة أن تكتفي بهما فحسب في إطلالتها في تنسيق المعاطف، وذلك لأنه عند إدخال أي عنصر ثالث يُفقد رونقهما وتبدو إطلالة باهتة. هذا وقد عادت موضة الأسود والأبيض بقصّات وموديلات عدّة في السنوات الأخيرة، وتحديداً المعاطف وهي قطع تحتفظ بها كل سيدة مهما كان ذوقها لسهولة ارتدائها وتنسيقها. يتميّز كل من اللونين بأنهما ألوان تراثية لكنهما أيضاً على الموضة، حيث يظن البعض أن الأسود والأبيض هما من الألوان ذات التراث القديم، لكن حقيقة أن السيدة التي تختار هذين اللونين تعتبر ذوّاقة، عاشقة للموضة القديمة ومفعمة بالأناقة والفخامة.

يُعدّ الأسود والأبيض من الألوان التي تمنح الشعور بالخداع البصري أي أنها تخفي عيوب الجسم بشكل رائع، وإذا كانت السيدة سمينة قليلاً يمكن أن تقوم باختيار معطف بهذين اللونين مع قميص أبيض على سبيل المثال. أما إذا كنتِ نحيفة فيمكنكِ ارتداء السروال باللون الأبيض، وذلك لأنه يليق بك أكثر من الأسود، وذلك على عكس السيدة الممتلئة.

الأبيض والأسود الثنائي الذي لا يمكن فصلهما أبداً كما أنه لا يمكن أن يغيبا يوماً عن أي موسم، حيث برزت الكثير من تنسيقات هذين اللونين خلال مجموعات شتاء 2023، كما ظهرت تصميمات من المعاطف ممزوجة بهما. فهذان اللونان يمكن لأي سيدة اختيارهما والاعتماد عليهما في أي مناسبة فهما لا يتطلبان الكثير من الجرأة عند ارتدائهما سوياً، بل على العكس تماماً هما مناسبان لكل سيدة وخاصة الكلاسيكية. إن كنت تبحثين عن إطلالة شيك وعصرية في الوقت نفسه يمكنك أن تختاري على سبيل المثال معطفاً باللون الأسود والأبيض مزيناً بالريش الأبيض، إذ يضيف رونقاً خاصاً إلى مظهركِ من دون الحاجة إلى بذل أي مجهود يُذكر. أما في حال كنتِ من محبّات المعاطف التي تشبه شكل الفستان فيمكنكِ انتقاء تصميم أسود يمتزج فيه لمسات من اللون الأبيض، ويمكن أن تنسّقي معه حذاء بوت طويلاً لمظهر جذّاب. باستطاعتكِ أيضاً اللجوء إلى معطف ذي نقشة المربّعات والمتميّز بهذين اللونين واعتماده مع حذاء باللون الأحمر.

المعاطف باللونين الأسود والأبيض لإطلالة رائعة

بعيداً عن تداخل اللونين الأسود والأبيض في المعاطف يمكن أن تلجئي إلى عدة تنسيقات بهذين الدرجتين، في ما معناه قومي بارتداء سروالاً أسود مع اعتماد توب أوف شولدر باللون الأبيض فهي قصّة غير اعتيادية، كما يمكن أن تنتقي بدلة سوداء وتقومي بتنسيقها مع القميص الأبيض والمعطف كذلك... ولإطلالة جريئة انتعلي البوت الضخم مع الشورت الواسع ومعطف باللونين الأسود والأبيض.

ويُعدّ اللون الأبيض من الألوان المفعمة بالنشاط والحيوية ولا غنى عنه في خزانة أي سيدة أو فتاة، ولا يمكن أن نغفل عن جمال وروعة اللون الأسود أيضاً فإنه أجمل الألوان لا يمكن الاستغناء عنه أيضاً. لم لا ترتدي فستاناً محتشماً باللون الأبيض ثم قومي بتنسيق حقيبة ملونة معه وصندل أو حذاء ذي كعب عالٍ باللون الأسود، ويفضل أن تنسّقي المعطف باللونين الأسود والأبيض مع هذه الإطلالة الرائعة. كما يمكنكِ أن تنسّقي اللون الوردي مع الأبيض لإطلالة أنثوية كلها حيوية، ويمكن أن تختاري جمبسوت بدون أكمام أو بدلة كلاسيكية وترتدي قطعة بالأسفل باللون الأبيض وفوقها المعطف.

ننصحكِ بتنسيق المعاطف المقلّمة بالأسود والأبيض مع قطعة ملابس أخرى باللون الأبيض، وذلك حتى تواكبي آخر خطوط الموضة العصرية، كما أن المعاطف المطبوعة هي الأجمل مع الأزياء البيضاء لذلك لا تتردّدي باعتمادها، وذلك من خلال تنسيق معطف مطبوع بأسلوب الكب ويمكن أن تضيفي لهذه الإطلالة إكسسوارات باللون الذهبي لمزيد من الأناقة.

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