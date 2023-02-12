حزن بعد وفاة الدكتورة طاهرة لهيطة أستاذ الجلدية.. صدمة لمتابعيها وأسرتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خيَّمت حالة كبيرة من الحزن، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار خبر وفاة الدكتورة طاهرة لهيطة، أستاذ أمراض الجلدية والتجميل، إذ تُعد واحدة من اشهر استشاريي الجلدية بمصر، والتي عرفها المتابعون بسبب ظهورها المستمر بالبرامج الحوارية، وردودها الودودة الخدمية على متابعيها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وفاة الدكتورة طاهرة لهيطة

وأعلن الرواد وأقارب الراحلة وفاة الدكتورة طاهرة لهيطة، صباح اليوم، إذ تحولت صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لدفتر تعازي ينعون فيها الراحلة، التي رحلت بعد فترة قصيرة من معاناتها مع وعكة صحية.

نعي مؤثر بعد وفاة الدكتورة طاهرة لهيطة

الكثير من كلمات الوداع والنعي المؤثر بات الجميع يدونها على حسابها الشخصي، إذ دونت إحدى صديقاتها: «ذكريات ملهاش نهاية .. قلوبنا موجوعة.. بس مطمنين عليكي حبيبة قلوب الناس كلها .. مطمنين عليكي إنك في أعلى عليين .. مطمنين عليكي بكل اللي عملتيه لكل حد فينا .. مطمنين عليكي لأنك دايمًا كنتي بتعاملي ربنا .. هو بس الفراق والوحشة وإن الدنيا هتتغير.. هو بس إن الواحد حاسس إن طعم الحياة حيتغير.. بس إلى لقاء في الجنة حبيبة قلبي وأستاذتي الدكتورة طاهرة».

وتابع الأخير: «ربنا يرحمك يا دكتورة طاهرة ويسكنك فسيح جناته ويجعلك علمك اللي علمتهولنا شفيعا ليكي يوم القيامة ويرزقك الفردوس الأعلى».

وأضافت أخرى: «دايما كنت بتسألي عليا وتدعميني في أي مكان وفي أي قرار مش مصدقة فراقك وربنا يجعله في ميزان حسناتك وربنا يسكنك فسيح جناته ويصبرنا جميعا ويصبر أسرتك الصغيرة ويربط علي قلوبهم»، وتابعت: «جميعا نشهد الله أنها كانت ونعم الناس ولم تبخل بعلمها قط ولم تفارقها الابتسامة أبدا وكانت لنا دوما معينة وناصحة».

رضوى الشربيني وشريف مدكور ينعيان الفقيدة

ونشر الإعلامي شريف مدكور، صورة للراحلة مدونًا: «الله يرحم دكتورة طاهرة كانت إنسانة بمعنى الكلمة الرجاء الدعاء».

ونشرت الإعلامية رضوى الشربيني، عبر الصفحة الرسمية لبرنامجها «هي وبس» ناعية الفقيدة: «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، تنعى أسرة برنامج #هي_وبس، الدكتورة طاهرة لهيطة، أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل، التي وافتها المنية صباح اليوم الأحد الموافق 12/2/2023 ونتمنى للفقيدة الرحمة ولأسرتها وذويها الصبر والسلوان».

من هي الدكتورة طاهرة لهيطة؟

- تدعى طاهرة لهيطة

- في العقد الخامس من عمرها.

- أستاذة الجلدية بقصر العيني

- واحدة من أشهر طبيبات التجميل وأشعة الليزر في القاهرة.

- تعمل بعيادات مخصصة في مجال العناية بالبشرة والشعر.

- تقدم عبر مواقع التواصل الاجتماعي برنامج باسم «التاتش بتاعي».

- تعرضت لوعكة صحية في نصف ديسمبر الماضي، إذ أصيبت بنزيف فى المخ ثم غيبوبة قبل أن تعود لمنزلها وترحل اليوم.

- توفيت اليوم دون نشر سبب الوفاة.

تمت صلاة الجنازة عليها صباح اليوم بمسجد الفاروق بالمعادي، ودفنها بمقابر البساتين.