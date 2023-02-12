«أكاذيب نخبرها لأنفسنا» يقدم طرقا نفسية مُجربة لمواجهة الضغوط

القاهرة - سمر حسين - ماما

تجد بعض النساء الحياة صعبة، وتتراكم عليهن المعاناة النفسية، لدرجة تصل إلى أنهن لن يتحملن الضغوطات، ويعتقدن أن طريقة احتمالها تكمن في الذهاب إلى معالج نفسي كي يساعدهن، أو يتوجهن إلى بعض الأكاذيب كي يصنعن حياة أفضل، وهذا ما يخيل إليهن فقط فمن الممكن بأبسط الطرق صنع حياة أفضل، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» طرق تقبل الحياة ومواجهة الذات وصنع حياة أفضل، بحسب كتاب «أكاذيب نخبرها لأنفسنا»، للمعالج النفسي «جون فردريكسون».

طرق تقبل الحياة

بخطوات متصلة ببعضها تستطيعن مواجهة الحياة، وهذه الخطوات كالتالي:

- العيش في كل التجارب المؤلمة بكيفية واحدة وهي أن من منا لم يخض تجارب الحياة المؤلمة.

- معرفة أن تحت وطأة الحقيقة المؤلمة لهذه التجارب تخلق منا أشخاصًا نستطيع تقبل الحياة.

- لا تكذبي على ذاتك والآخرين بأشياء تريدينها في حياتك، فإسقاط الكذب خطأ، وإسقاط جميع الأخطاء لتجنب الألم أو تغيير الحياة، هو منبع الألم نفسه.

- اعرفي أن العلاج النفسي يتم من خلال مواجهة ما نحن بحاجة إليه، فمثلًا إذا كنتِ تعانين من فقد الحنان، فعليكِ أن تواجهي الأشخاص الذين تريدِ أن يعطوكِ هذا الشعور بأن تطلبيه منهم، وأن تعطي لهم الحنان أضعافًا، لتبعدين عن الاكتئاب.

- اعلمي أن ما تظني أنكِ لن تتقبليه يقع بين الممكن والمستحيل، فمثلًا عند رفضك لشيء ما تروي في الرفض فمن الممكن أن يكون أفضل شيء لكِ.

طرق مواجهة الذات

مواجهة الذات تبدأ عند مقولة «تقدير الذات يجعلك تحترم نفسك وتجبر الآخرين على احترامك»، وفي التالي خطوات لتقدير الذات:

- لا تواجهي ذاتك بالكذب.

- لا تخدعي نفسك وتتوهمي بمشاعر قد تكون مؤلمةً لكِ.

- العلاج الجغرافي بتقبل ذاتك، أي لا تهربي من مشاكلك بعيدًا بل تحدثي مع ما في داخلك من كلمات وأفكار.

- رفض حياتك الباطنية والظاهرية ببعض الأكاذيب لا يكون حلًا، فيجب أن تتقبلي ذاتك.

- قاومي ذاتك ولا تجعليها معرضة للشعور بالألم.

صنع حياة أفضل

- اسألي نفسك يوميًا كيف تريد وماذا تريد.

- تخلصي من الأماني التي قُتلت بداخلك بأماني جديدة.

- اعلمي أن ليس عليكِ فعل شيء إلا تقبل ذاتك وحياتك وظروفك.

- اجعلي حياتك قصة تبنيها بخطوات، واسبحي في فلك شخصيتك لتعرفيها أكثر.

- عيشي اللحظة الحالية، وتيقني بأن حياتك فعل إيماني يمكنك تغييره لتصبحي كيانًا واحدًا معه ومع الحقيقة.

- تيقني أن هناك معنى عظيم لحياتك تحققينه في كل لحظة، وتمتعي بالشجاعة.