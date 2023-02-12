أحدث فعاليات الأزياء ضمن مهرجان دبي للتسوق "كاكتس دستركت"

تستقبل مدينة دبي كشك كاكتس دستركت "Cactus District" للأزياء من 27 حتى 29 يناير ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق، حيث يقام في منطقة "Dear All Space" في القوز 1.ويقدم الكشك تشكيلة واسعة من الأزياء الأنيقة من العلامات التجارية المحلية. توجهوا إلى كشك كاكتس دستركت "Cactus District" واكتشفوا تشكيلات حصرية لأبرز المصممين المحليين.كما تجدون في كشك كاكتس دستركت "Cactus District" مجموعة مختارة من الأزياء الراقية، المجوهرات الرائعة، ومستحضرات التجميل المميزة وغيرها.في كشك كاكتس دستركت "Cactus District" تحصلون أيضاً على قطعٍ رائعة من أبرز العلامات التجارية بما فيها: كليكتيك، جابي، إيلي، كوليد، هارلينز، أرايا ومجوهرات أيون.

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