«إيمان» صاحبة براند مصري لتصدير الحرف التراثية: «بساعد الستات يحسنوا دخلهم»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشأت في محافظة سوهاج، وأكملت تعلميها غي الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ورغم بعدخها عن مسقط رأسها إلا أن التراث السوهاجي لا يرافقخها، فإيمان الشريف، الحاصلة على ماجستير في ريادة الأعمال، قررت مساعدة السيدات في تحسين دخلهن من خلال مشروعها المهتم بتصدير أجود أنواع الحرف التراثية إلى الخارج، بعد تنسيقهم في تصميم مميز عالي الجودة، وتدشين براند خاص بها.

بداية فكرة العلامة التجارية التي أسستها ايمان الشريف

وتهتم العلامة التجارية الخاصة بإيمان بتصدير كل الحرف اليدوية المصرية بعد تناسقهم في التصميم بنفس الذوق والكفاءه بأعلى جوده وتصميم متميز، حسبما روت «إيمان» لـ«هن»، «جذوري صعيدية يرجع أصلها لمحافظه سوهاج، اتخرجت في الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2005، وأكملت الماجستير بإدارة الأعمال من الجامعة الألمانية بالقاهرة فى 2021»

رحلة إيمان في العمل التنموي

وأضافت «بجانب شغلي كنت مهتمة بالعمل التنموي، الذى يهدف أن يكون له أثر مجتمعي مستدام، كنت مهتمة كمان بتطوير وتحسين مستوى المعيشة للأسر الفقيرة في قرى ومحافظات مصر»، وبسبب عملها التنموي وافقت على أقرب فرصة لمساعدة الناس، وبدأت العمل كمدير مشروع التثقيف المالي بالمعهد التدريبي للبنك المركزي المصري.

الترويج إلى الحرف التراثية

عشرات القطع التي صممت بتراث فريد يعكس حضارات وثقافات مختلفة، بدأت إيمان الشريف في تنسيقها وترويجها إلى الخارج، كما تساعد السيدات صاحبات اللمسات الفنية لتلك القطع في تحسين دخلهن، «من وأنا صغيرة كان ليا ميول فنية وابتكارية، وبعدين بقيت مهتمة بالهواية وقدرت اكتشف العلاقة بين شغفي في التنمية وبين هواياتي، وقررت أمزج بين الإثنين، من خلال الحرف التراثية وما بين ظهورها وخروجها للعالم بالشكل اللائق من حيث التصميم والجودة»

بدأت «ايمان» الاهتمام بتطوير ورفع كفاءه المنتج المصرى من الحرف والصناعات المهمشة بالمحافظات البعيدة والوصول لها ولأهلها ولأصحاب حرفها، مع إضافه لمسات فنيه وابتكارية لتنسيق بينهم بالذوق و الجودة لكى تنافس السوق العالمى.

كان اهتمامها بتلك القطع التي تعكس التراث المصري بكل أنواعه منها القديم الفرعوني ومنها النوبي، لدفع عجلة الصناعات المصرية لأفضل صورة و لترويجها من خلال هذه المنتجات أمام العالم أجمع، ثم افتتحت أول فرع لهذا المشروع في أحد المحلات الشهيرة في القاهرة، لكى تكون نقطه البداية ضمن أكبر الأسماء والشركات العالميه، «البراند يجمع بين عدد متنوع من المفروشات والمستلزمات التى يحتاجها كل بيت، والتى تتميز بالذوق الراقي والجودة وبالتغليف المتميز الصديق للبيئة».

خلال عملها في تطوير وتنمية وعي الشباب ورواد الأعمال من السيدات وأصحاب الحرف التراثية، حصلت «ايمان» على جائزة التميز الدولي، الذى أقيم بجنوب أفريقيا من مؤسسة CYFI الدولية، لحصول مصر كأفضل بلد تم بها التوعية والتدريب بمجال التثقيف المالي والريادي لدى شبابها وسيداتها وأصحاب المشاريع الرائدة بالأخص بصعيد مصر.