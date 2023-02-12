الحب والطبخ والدراما في حياة زيزي مصطفى في ذكرى وفاتها اليوم.. «تزوجت 3 فنانين»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

دخلت عالم الفن والتمثيل في سن 16 عاما، تميزت بالرقة والصوت الجذاب والطابع الأنثوي، أضفت على جميع الأفلام التي شاركت فيها روحا وحضورا قويا، فهي من الفنانات النادرات اللاتي تمتعن بحس درامي برز بشكل واضح في أدوارها، الفنانة «زيزى مصطفى» تعد من الفنانات المصريات اللاتي تمكن من حجز مكانة فنية واضحة فى أذهان المشاهدين، تزوجت ثلاثة مرات وكان ما يجمعها مع أزواجها هو الحب، وهذا ما نلقي الضوء عليه في ذكرى وفاتها اليوم 12 فبراير.

المشوار الفني للفنانة زيزي مصطفى

بدأت زيزي مصطفى التمثيل عقب حصولها على الدبلوم والعمل في الإذاعة المصرية، ومنها عرفت طريقها إلي السينما في عدد من الأدوار، وكان الظهور السينمائي الأول لها في فيلم «بين السماء والأرض»، ثم فيلم «المراهقات»، وكانت انطلاقاتها مع فليم «البوسطجى»، الذى كان بمثابة انطلاقة لها، إذ تميزت بعد ذلك في تقديم عدد من الأعمال التليفزيوينة.

أزواجها الثلاثة وأسرار الانفصال

تزوجت زيزي مصطفى 3 مرات، وقالت في لقاء لها، مع الفنانة صفاء أبو السعود، في برنامج «ساعة صفا»، عن زوجها الأول الموسيقار، «تزوجت أول مرة بعد فيلم المراهقات، وألتقيت به في ركن الهواة بالمعهد وهو يعزف، وتقاربنا وقررنا الزواج، كنت أريد أن أكون عروسة، لكن لم نقيم فرح، وحزنت لهذا بشدة، لأن اللحظة تنتهي لكنها مهمة جدًا، برغم أني جربتها في السينما والتليفزيون، لكن كنت أريد تجربتها في الحقيقة، أحببته بشدة، لكن اكتشفت أني كنت صغيرة وفجأة معي ولد وبنت، وكانت معالجتنا للأمور خاطئة، كان شديد الغيرة، رغم أنه موسيقار، لكنه لم يكن مؤيدا للتمثيل».

وتزوجت للمرة الثانية من الفنان محمد خيري، وبعد قصة حب كبيرة بينهما حدث الانفصال، بسبب انشغالها الشديد في مجال الفن، وحبها الكبير للفن الذي طغى على حبها له، ثم تزوجت من الفنان يسري مصطفى، ولكن زواجهما لم يستمر طويلًا وسرعان ما انتهى بالانفصال، واحتفظا بعلاقة الصداقة التي جمعت بينهما.

حب زيزي مصطفي للطبخ والمنزل

تخرجت زيزي مصطفى في مدرسة الحوياتي الثانوية للبنات، وكانت دائمة التطلع إلى الأشياء فتعلمت الطبخ والرسم والتمثيل في المدرسة، وقالت خلال البرنامج «تعلمت من المدرسة حب المطبخ، وهويت مشاهدة برامج الطبخ حتى لو عارفه الأكلة التي يتم طبخها، لكن كنت بحب أشاهد الأكلات وطريقة إعدادها، وكان يشدني أدوات المطبخ بشدة عند شراء مستلزمات المنزل».

وقالت عنها الفنانة روجينا، في مكالمة خلال البرنامج، «بها حب وحنية وكانت أم لمعظم الفنانين، وكريمة وعطاءة، ودومًا تحافظ على سيرتها الطيبة»، ووجهت لها سؤالًا أنه بعد الخبرة والشريط الجميل من الذكريات الفنية بماذا تنصحين كل الفنانين ليكون لهم تاريخ عظيم مثلك.

فقالت معبرة ردًا عليها «العمل الكثير واحترام الآخرين هو سر النجاح، وحب الثمثيل سر التقدم»، وعن العقبات التي قابلتها قالت لم يقابلني عقبات لأنني كنت أسير على خطايا، ولم أشعر بأن أحد يحاربني، بالإضافة إلى عملي الدءوب.