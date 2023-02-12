الكلاب تخطف الأنظار في أسبوع الموضة بـ نيويورك.. ما السبب وراء ظهورها؟

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

عادة ما تحرص شركات الأزياء العالمية على خطف الأنظار بالفعاليات المهمة، لإبهار الجماهير خاصة من النساء من مختلف أنحاء العالم، وهو ما ظهر مؤخرًا، خلال أسبوع الموضة في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ شهد أحد العروض ظهور الكلاب، التي سرقت الأضواء بشكل كبير أمام الحضور وكاميرات التصوير.

ظهور مميز للكلاب في أسبوع الموضة بـ نيويورك

وحسب ما ذكرت وكالة «رويترز»، شهد عرض الأزياء الافتتاحي لإحدى شركات الأزياء، ظهور عدد من الكلاب بأنواعها الطريفة المختلفة، إذ ظهرت كل عارضة وهي تحمل كلبًا بين يديها، وهو ما لفت انتباه كافة الحضور.

وجاء ظهور الكلاب داخل عرض الأزياء، بهدف جمع التبرعات من أجل منظمات رعاية الحيوان في مختلف دول العالم.

ظهور 10 عارضات أزياء مع الكلاب

وخلال العرض الافتتاحي الذي أقيم في أسبوع الموضة بنيويورك، ظهرت 10 عارضات أزياء وهن يحملن مجموعة من الكلاب المختلفة، وهو ما أشاد به الكثير من بين الحضور، إذ قالت كريستينا رام، المدير التنفيذي الراعي للحدث، إنّ هناك العديد من العلامات التجارية استخدمت تلك الفكرة من قبل، للتشجيع على دعم رعاية الحيوانات الأليفة.

ويعد أسبوع الموضة في نيويورك، من أهم محافل الموضة العالمية، التي تقام بشكل سنوي في شهري فبراير وسبتمبر، ويعرض خلاله العديد من مصممين العالم أفضل تصميماتهم من كل عام.