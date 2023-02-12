طريقة عمل الزبادي بالفراولة في البيت.. «مكونات متاحة على قد الإيد»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل الزبادي بالفراولة في البيت، واحدة من الوصفات المنزلية التي تقبل على تحضيرها العديد من ربات البيوت، خاصة لصغارهن بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي، كونها وصفة منزلية مليئة بالعديد من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الطفل، إلى جانب مذاقها الشهي الذي يهواه الكثير من الصغار، وكذلك سهولة تحضيرها دون عناء.

ويمكنك القيام بطريقة عمل الزبادي بالفراولة في البيت، خلال عدة دقائق، وبإمكانات بسيطة وعلى قد الإيد.

طريقة عمل الزبادي بالفراولة في البيت

ونقدم لكي في السطور الآتية، طريقة عمل الزبادي بالفراولة في البيت، على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي، للتمكن من تحضيره لصغارك خاصة كوجبة غذائية خفيفة في الفطار أو العشاء.

• المقادير:

- كوب من اللبن خالي الدسم.

- نصف كيلو فراولة مغسولة جيدًا، ومقطعة إلى مكعبات صغيرة.

- نصف كوب من السكر.

- كوب من الزبادي.

- عصير نصف ليمونة.

خطوات طريقة عمل الزبادي بالفراولة في البيت

- ابدأي طريقة عمل الزبادي بالفراولة في البيت، بإضافة قطع الفراولة إلى نصف كوب من السكر، واتركيها حتى تتخلص من السوائل بداخلها تمامًا.

- فيما بعد ضيفي عصير نصف الليمونة إلى الفراولة، واتركيها جانبًا.

- يوضع اللبن على النار مع الاستمرار في التقليب به حتى يغلي جيدًا، واتركيه يبرد جانبًا حتى يصبح دافئًا فقط.

- خذي كوب من اللبن الدافئ، وضعيه داخل الخلاط مع كوب من الزبادي، واضربيهم معًا جيدًا في الخلاط، ثم ضيفيه إلى خليط الفراولة والسكر.

- ضعي الفراولة مع الزبادي في عدة أكواب، وسخني الفرن لمدة 5 دقائق.

- أحضري وعاءً آخر، ويتم ملؤه بالماء حتى يصل إلى ربعه، وبها أكواب الزبادي، ومن ثم أدخليهم للفرن واتركيهم لمدة 4 ساعات.

- أخرجي أكواب الزبادي بالفراولة وضعيها في الثلاجة حتى تبرد.