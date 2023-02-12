سر تصوير المرأة الفرعونية بملابس صيفية على جدران المعابد.. ماذا كانت ترتدي في الشتاء؟

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

على الرغم من مرور آلاف الأعوام، إلا أن الحضارة المصرية القديمة ما زالت تبهر أنظار الملايين حول العالم، وبمرور كل يوم تظهر العديد من التساؤلات التي تثير الأذهان حولها، ولعل أبرز تلك الأسئلة، هي عدم ظهور المرأة المصرية بالملابس الشتوية على نقوش العديد من المعابد والجدران.

خبير أثري ينفي ظهور نساء مصر القديمة بالملابس الصيفية فقط

وعلق الدكتور عماد مهدي، الخبير الأثري، وعضو اتحاد الأثريين، على ظهور المرأة المصرية بالملابس الصيفية فقط، موضحًا أن هذا ليس صحيحًا، فالنساء في مصر القديمة ظهرن بالملابس الشتوية أيضًا، وهو ما جاء بعدد من النقوش على جدران المعابد.

وقال الخبير الأثري، خلال تصريحاته لـ«هن»، إنّ المرأة ظهرت على نقوش المعابد في مصر القديمة، بقطع مختلفة من الملابس الشتوية، فيما بينها الأوشحة والسترات «الجواكيت»، «كان في شال وجواكيت، كان في نقوش كتير زي جلد النمر في عصر الدولة الحديثة وجلد الفهد».

سر حرص المرأة المصرية على الظهور بالملابس الصيفية

بينما ظهرت النساء في مصر القديمة بالملابس الشتوية، إلا أن أكثر النقوش وثقت ظهور المرأة المصرية بالملابس الصيفية بشكل أكبر، ويعود ذلك إلى اهتمام المرأة في العصور القديمة بجمالها وإظهار ملامح جاذبيتها، لذلك كانت تفضل الظهور بالملابس الصيفية الكتانية باللونين الأبيض أو «البيج»، بحسب الخبير الأثري.

وتابع «كانت في ملابس شتوية وصيفية، لكن معظم النقش يبين المرأة في الملابس الصيفية الكتانية البيضاء أو البيج، مع زهور اللوتس والعطور، لأن ده كان بيزيد هذا الجمال والبهاء في شكل المرأة، وببتباهى بجمالها».