الامارات | "حجر الرحى" يخطف جائزة "العين السينمائي" 2023

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بسيرة المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، وجوانب من حياته منذ توليه شؤون مدينة العين نائباً، ثم ممثلاً لحاكم أبوظبي عام 1946، خطف فيلم "حجر الرحى" للمخرج الإماراتي ناصر الظاهري، جائزة أفضل فيلم في مسابقة الصقر الخليجي الطويل، في مهرجان العين السينمائي الدولي في دورته الخامسة التي اختتمت مساء اليوم السبت. وحصل فيلم "مائة عبوة" على جائزة مخرج للمخرج مازن الخيرات، بينما حاز فيلم "منشل" للمخرج صالح كرامة على شهادة تقدير في نفس المسابقة.

وفي مسابقة الصقر الخليجي القصير؛ ذهبت جائزة أفضل فيلم "سهيل" للمخرجة خديجة القدسي، وحصد فيلم "تية الحمام" لجان البلوشي على جائزة لجنة التحكيم.

وحصد فيلم "عرض الفيلم الأخير" للمخرج بان نايل، جائزة أفضل فيلم في مسابقة "الصقر الدولي"، والتي تم استحداثها هذا العام مع اكتساب المهرجان صفته الدولية، وفاز مخرجا فيلم "متمرد" عادل العربي وبلال فلاح بجائزة أفضل مخرج، وذهبت جائزة لجنة التحكيم لفيلم "سانت أومير" من إخراج ألس ديوب، في حين حصل فيلم "تارلان" لأوليا زاخاروف على شهادة تقدير.

وفاز فيلم "عزلة" للمخرج أحمد محمد الحبسي، بجائزة أفضل فيلم في مسابقة "الصقر الإماراتي القصير"، وجائزة لجنة التحكيم ذهبت لفيلم "ليش سرير يدي في الصالة" للمخرجة سارة الهاشمي، وحصل فيلمي "الشقة" للمخرج بدر محمد، و"ما وراء سلمى" لمريم السيركال وماريا السيد، على شهادتي تقدير.

وفي مسابقة الصقر الخليجي لأفلام الطلبة"، حصل فيلم مساء الخير" لزياد جبر على جائزة أفضل فيلم، وجائزة لجنة التحكيم ذهبت "لغة الكوسبلاوي للمخرجة نورا محمد الحراز، وحصل المخرج محمد الشامسي على شهادة تقدير عن فيلمه "واقع حلمي".

وحصل فيلم "صوت الذكريات" على جائزة أفضل فيلم في مسابقة "الصقر الخليجي لأفلام المقيمين"، وقدمت لجنة التحكيم جائزتها لفيلم "نور عيوني" للمخرجة ندى جاهد، وحصل فيلم "إنعاش" للمخرج عمرو علي على شهادة تقدير.

وأشار مؤسس ومدير "العين السينمائي الدولي" عامر سالمين المري، أن حال السينما بخير وأن المستقبل للشباب الواعد المستنير. معتبرا في كلمته خلال حفل الختام الذي أقيم في مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء بحديقة الحيوانات في العين، أن المهرجان أبرز رسالته بعد اكتسابه صفة الدولية وأصبح مشاركاً بقوة في الواقع الفني في منطقتنا الخليجية والعربية ومن ثم على المستوى الدولي المرموق.

وأوضح أن المهرجان في هذه الدورة خرج بنتائج مشرفة؛ منها تقديم عروض أفلام متنوعة ومختارة من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب إقامة ورش عمل وندوات ومحاضرات واتفاقيات سينمائية، أهمها توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع مهرجان كازان السينمائي الدولي. بالإضافة إلى الاحتفاء بالسينما الأفريقية، التي تُعتبر سابقة هي الأولى من نوعها في المنطقة، واستقطابه لأهم الأفلام الأفريقية العالمية ليتعرف جمهور المهرجان على الثقافة السينما الأفريقية العريقة، مع مشاركة بعض من أهم صناع السينما الأفريقية في الندوات الفنية والورش التفاعلية بالمهرجان.