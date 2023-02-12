الامارات | باكستاني رفض الكشف عن اسمه يتبرع بـ30 مليون دولار لضحايا الزلزال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تناقلت وسائل إعلام عالمية خبر تبرع رجل أعمال باكستاني مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، رفض الكشف عن اسمه، بمبلغ 30 مليون دولار أمريكي لمساعدة ضحايا الزلزل المدمر في تركيا.

ولاحقاً أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الخبر عبر تغريدة على حسابه على "تويتر"، قائلاً أن مواطنا باكستانيا يعيش في الولايات المتحدة، تبرع بمبلغ 30 مليون دولار، لإغاثة المتضررين من الزلزال.

وأضاف شريف في تغريدته: "تأثرت بشدة بقصة رجل باكستاني مجهول دخل إلى السفارة التركية في الولايات المتحدة، وتبرع بمبلغ 30 مليون دولار لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا".

وتابع: "هذه الأعمال الخيرية تُمكّن البشرية من الانتصار على الصعاب، التي يبدو حلها مستعصيا".