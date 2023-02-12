أفضل ألوان طلاء الأظافر منها الأحمر والأزرق

أياً كان نوع المناسبة التي نريد الذهاب إليها من موعدٍ غرامي وحتى مقابلة عمل، فإن لما نرتديه تأثيرٌ علينا وبلا شك أن الألوان تلعب دوراً كبيراً لإبراز مشاعرنا ورسائلنا التي نريد إيصالها، إذ قامت العديد من المدارس الفكرية بإنشاء العديد من الروابط الذهنية مع الألوان عبر التاريخ.

ومن بين كل الأمور التي نهتم بها من لون الزي الذي نختاره وحتى لون الحذاء والحقيبة، لا يمكن أن ننكر أن لون طلاء الأظافر يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أيضاً، حيث يُعد أمراً بالغ الأهمية، ويمكن من خلاله توجيه بعض الرسائل الهامة مثل أننا واثقون بأنفسنا.

الألوان لها سماتها الخاصة

تأتي الثقة بأشكال عديدة، تماماً مثل موجات الضوء التي تخلق طيفاً من الألوان المرئية لدينا، وبحسب الخبراء هناك أربعة ألوان نفسية أساسية وهي الأحمر والأزرق والأصفر والأخضر، والأخير فريد من نوعه في العالم الطبيعي.

وقد يبدو اللون الأصفر ساطعاً جداً بالنسبة لبعض الأذواق لأن طوله الموجي طويل وبالتالي أكثر تحفيزاً من الألوان الأخرى، في حين أن اللون الأحمر هو صاحب أطول طول موجي، مما يجعله يبدو الأقرب إلى أعيننا.

وغالباً ما ترتبط ألوان الملابس التي نرتديها، بالمشاعر والحالة المزاجية، إذ إن هناك بعض الظلال التي ترسل رسالة إلى دماغك لإفراز المزيد من الدوبامين، مما قد يجعلكِ تشعرين بمزيد من الإيجابية بشكل عام.

يقف العلم وراء كل درجات اللون الأحمر

دائماً ما وصف اللون الأحمر على أنه خيار جريء يجذب الناس، وصاحب تأثيرٍ كبير على الأشخاص، إذ أنه يجذب الانتباه ببساطة.

كما أن الأحمر له تأثيرات فسيولوجية في أماكن أخرى أيضاً، إذ أنه وفقاً لدراسة تمت إضافة اللون الأحمر بشكل مصطنع إلى الحيوانات وخاصةً الذكور منها، وأظهر اللون هيمنة متزايدة في دوائرهم الاجتماعية.

وبالمثل، وجد أن الرياضيين الذين يرتدون اللون الأحمر لديهم فرصة أكبر للفوز من أولئك الذين يرتدون ألوانًا أخرى، ومع العلم بكل هذا، قد يساعدك الظل الجريء على الشعور بالتحسن طوال اليوم أو يمنحك ميزةً في مكان العمل.

وفي حين أن الألوان المحايدة مثل الأزرق الداكن والأسود والرمادي هي أفضل الخيارات لزي مقابلة عمل، لكن الظلال الحمراء قد تنقل الثقة التي تحتاجها لدفع الانطباع الأول فوق القمة، خاصةً إذا كنت تتقدم لوظيفة قيادية.

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