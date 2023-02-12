ملابس شتوية مناسبة للعمل

كان الزي الرسمي التقليدي للعمل، مقيداً وكلاسيكياً، ربما لا يزال البعض يحمل ولاءً معيناً له حتى الآن، وربما كذلك تطلب بعض المؤسسات من موظفيها الالتزام به، غير أن صيحات الموضة لملابس العمل في العصر الحديث تغيرت.

تشرح المصممة نيلي لوتان: «تعريفي لملابس العمل الحديثة هي قطع مرنة ومتعددة الاستعمالات يمكن للمرأة أثناء التنقل أن ترتديها بسهولة، سواء كانت متوجهة من المكتب إلى العشاء أو من التمرين إلى الغداء».

الحيلة هي شراء جميع العناصر التي سترتديها مراراً وتكراراً لعمل مظهر جديد كل يوم بصورة غير مملة أو مكررة، السترات مثلا بجميع أشكالها وموديلاتها، ويمكن أن تختاري قطعاً تتناسب بسهولة مع وقت التوقف عن العمل مثل البناطيل الجلدية والسراويل البيضاء.

فستان وسترة وحذاء

لا يكاد يكون هناك إقران شتوي أسهل من الفستان المحبوك وحذاء يصل إلى الركبة بالألوان المحايدة أو الداكنة مثل الأسود أو الرمادي.

فستان سترة بياقة دائرية مرتفعة

هذا الفستان الصوفي المميز يمكنك تنسيقه بحزام من الوسط مع حذاء عال ووشاح بسيط عند الرقبة وهي إطلالة مناسبة للعمل ولتناول الغداء أيضاً.

ملابس كاجوال عادية

من الممكن أن تنسقي ملابسك الكاجوال العادية مع حذاء جلدي ناعم لإضفاء لمسة عصرية على ملابس العمل.

بدلة مكونة من 3 قطع

لا يوجد شيء أكثر تأثيراً من البدلة المكونة من ثلاث قطع٬ فقط أضيفي حذاءً بدون كعب وجوارب بيضاء أو كحلية أو ذات لون محايد.

تنورة بكسرات ووشاح مطبوع

نسقي تنورة الكسرات من خزانتك مع أي لون من الأوشحة الحريرية الكلاسيكية المطبوعة والحقائب النهارية والياقة الدائرية وقلائد السلسلة.



بدلة «أوفر سايز»

اختاري بدلة «أوفر سايز» من القماش المتاح المناسب لك، وارتديها مع معطف واق من المطر في أيام الشتاء.

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