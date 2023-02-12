افتتاح أسبوع الموضة في نيويورك.. «تصميمات درامية من العصر القوطي»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

بين الموضة المستدامة وفساتين الأطفال، افتتحت دور الأزياء أسبوع الموضة في نيويورك، ونشرت دار Rodarte خلال الصفحة الرسمية موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، مجموعة من صور حفل الافتتاح الرسمي لأسبوع نيويورك للموضة، وكانت التصاميم الدراميّة مستوحاه بطابعها من العصر القوطي حتى في تطبيق مكياج العيون، فضلا عن عرض مجموعة من الدور الأخرى ملابس مستدامه وسط أكوام من القمامة للتحذير من أضرار الموضة على المناخ.

بداية أسبوع نيويورك للموضة

كان افتتاح أسبوع نيويورك للموضة مميزا، وشهد عروضا للأطفال بالإضافة إلى العروض الخاصة بالموضة المستدامة رغم غياب العديد من المصممين الأميركيين البارزين، وخلال الـ6 أيام الخاصة بالعروض تتنوع الأفكار والتصاميم بعدما افتتح الأسبوع المصمم كريستيان سيريانو من خلال تقديم عرضه المستوحى من النجمة الراحلة أودري هيبورن، وشخصيتها الأيقونية التي أثرت على السينما في هوليود.

ملابس مستدامه وعروض للاطفال

وخلال فعاليات أسبوع الموضة في نيويورك، خصصت عروض بالموضة المستدامة، وتأثير صناعة الملابس والأزياء على المناخ، خلال بعض الصور التي شاركتها دار «mnhattn wab» للعارضات اللاتي ظهرن وسط مجموعة من أكوام القمامة، لعرض الآثار السلبية للموضة على المناخ، كما قدمت دار Rodarte مجموعة من التصاميم المستوحاة بطابعها من العصر القوطي، غلب عليها اللون الأسود في بداية العرض ثم بدأت الألوان والتدرجات المعدنيّة بالظهور في القسم الثاني منه

وخلال العروض استعانت الدار بالأجنحة والياقات الكبيرة والتيجان، لإضافة الطابع الدرامي على الإطلالات التي تزينت معظمها بالأكمام الطويلة، ودخلت عليها التفاصيل الضخمة، أما المصمم كريستيان سيريانو قدم عرضه قبل يوم من الافتتاح الرسمي للأسبوع، كما حرص على إحياء أناقة النجمة الهوليوودية أودري هيبورن، وتقديمها بأسلوب عصري يتناسب مع متطلبات المرأة العصريّة، وأطلق على المجموعة عنوان «حدائق العالم»، لنشر الرضا على الحاضرين، كما اعتمد في تنفيذ إطلالاته على لوحة ألوان تنوّعت بين الأسود والأبيض، والأرجواني، والأصفر وتزينت التصاميم بالورود.